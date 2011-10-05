مسعود اطیابی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: راف کات اولیه این فیلم از سوی هیئت انتخاب و مسئولین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان دیده شده و ابراز تمایل کردند، که "آهوی پیشنوی سفید" برای نمایش در این رویداد آماده شود.

وی افزود: به همین دلیل هم اکنون ما مشغول مراحل فنی کار هستیم. جلوه‌های ویژه رایانه‌ای به زودی آماده می‌شود و با انجام شدن این مرحله از کار، تدوین به پایان می‌رسد. صداگذاری و موسیقی نیز به طور همزمان انجام می‌شود. البته "آهوی پیشونی سفید" از تیتراژ متفاوتی برخوردار است و به زودی طراحی آن را نیز آغاز می‌کنیم.

امین حیایی، امین زندگانی، گوهر خیراندیش، محمدرضا شریفی‌نیا، نادر سلیمانی، ترلان پروانه، نیلوفر خوش‌خلق و علی اسیوند در "آهوی پیشونی سفید" بازی ‌کردند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: سیدجواد هاشمی نویسنده و کارگردان، شهرام خلج طراح گریم، مهران ملکوتی صدابردار، ایرج طایفه غلامی مدیرتولید و افشین علیزاده مدیر فیلمبرداری.