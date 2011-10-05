مسعود اطیابی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: راف کات اولیه این فیلم از سوی هیئت انتخاب و مسئولین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان دیده شده و ابراز تمایل کردند، که "آهوی پیشنوی سفید" برای نمایش در این رویداد آماده شود.
وی افزود: به همین دلیل هم اکنون ما مشغول مراحل فنی کار هستیم. جلوههای ویژه رایانهای به زودی آماده میشود و با انجام شدن این مرحله از کار، تدوین به پایان میرسد. صداگذاری و موسیقی نیز به طور همزمان انجام میشود. البته "آهوی پیشونی سفید" از تیتراژ متفاوتی برخوردار است و به زودی طراحی آن را نیز آغاز میکنیم.
امین حیایی، امین زندگانی، گوهر خیراندیش، محمدرضا شریفینیا، نادر سلیمانی، ترلان پروانه، نیلوفر خوشخلق و علی اسیوند در "آهوی پیشونی سفید" بازی کردند.
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