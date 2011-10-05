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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

اطیابی در گفتگو با مهر:

تلاش می‌کنیم "آهوی پیشونی سفید" به جشنواره کودک برسد

تلاش می‌کنیم "آهوی پیشونی سفید" به جشنواره کودک برسد

تهیه‌کننده "آهوی پیشونی سفید" از تلاش برای حضور این فیلم در جشنواره کودک اصفهان خبر داد.

مسعود اطیابی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: راف کات اولیه این فیلم از سوی هیئت انتخاب و مسئولین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان دیده شده و ابراز تمایل کردند، که "آهوی پیشنوی سفید" برای نمایش در این رویداد آماده شود.

وی افزود: به همین دلیل هم اکنون ما مشغول مراحل فنی کار هستیم. جلوه‌های ویژه رایانه‌ای به زودی آماده می‌شود و با انجام شدن این مرحله از کار، تدوین به پایان می‌رسد. صداگذاری و موسیقی نیز به طور همزمان انجام می‌شود. البته "آهوی پیشونی سفید" از تیتراژ متفاوتی برخوردار است و به زودی طراحی آن را نیز آغاز می‌کنیم.

امین حیایی، امین زندگانی، گوهر خیراندیش، محمدرضا شریفی‌نیا، نادر سلیمانی، ترلان پروانه، نیلوفر خوش‌خلق و علی اسیوند در "آهوی پیشونی سفید" بازی ‌کردند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: سیدجواد هاشمی نویسنده و کارگردان، شهرام خلج طراح گریم، مهران ملکوتی صدابردار، ایرج طایفه غلامی مدیرتولید و افشین علیزاده مدیر فیلمبرداری.
کد مطلب 1424390

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