افراد مسن بيش از ديگران مبتلا به افسردگي مي شوند

به گزارش خبر نگار علمي "مهر" ، دكتر علي اصغر پناهي متين عضو گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش در تحقيق خودآ ورده است : با توجه به بالا رفتن نرخ اميد به زندگي در ايران كه در آخرين بررسي ها به ميزان8/68 سال اعلام شده است ودر نتيجه افزايش جمعيت سالمندان در كشور امر پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريهاي روانپزشكي در اين گروه سني از اهميت بالايي برخوردار است. شيوع افسردگي در سالمندان از جمعيت عمومي بيشتر است وميزان شيوع آن در كل جمعيت سالمندان 16-6 درصد ميباشد.3-1درصد آن را افسردگي اساسي تشكيل مي دهد. در گروه سالمندان مستقر در خانه هاي سالمندان وموسسات درماني شيوع افسردگي تا 40 درصد موارد است كه 24درصد آن را افسردگي اساسي تشكيل مي دهدودر خانمهاي مسن بيشتراز مردان مسن است.