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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۰:۰۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ کم‌حوصله بودن و زود عصبانی شدن به نزاع‌های لطفی و گاه حتی به نزاع‌های فیزیکی می‌انجامد که نتیجه آن بی‌حرمت شدن طرفین و البته برخوردهای غیرمنطقی است که بعد از این نزاع‌ها از افراد سر می‌زند.

آیه روز:

وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ .

و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست‏ شوید و مهابت ‏شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است .

سوره انفال، آیه 46

حدیث امروز:

امام حسین(ع):

أیما اثنَین جَرى بینهما کلام فطلب أحدهما رضَـى الاخر کانَ سابقة الىَ الجنّة.

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

محجه البیضاء، ج 4، ص 228

کد مطلب 1424409

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