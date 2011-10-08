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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

"پیچ عشاق" به زودی آماده نمایش می‌شود

"پیچ عشاق" به زودی آماده نمایش می‌شود

فیلم ویدئویی"پیچ عشاق" به کارگردانی یوسف صیادی باپایان ساخت موسیقی آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی"پیچ عشاق" به کارگردانی یوسف صیادی و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان بعد از پایان مرحله ساخت موسیقی آماده نمایش و پخش در شبکه نمایش خانگی می‌شود.

 حامد رضی صداگذاری و تدوین فیلم را بر عهده داشته و امیر سپنتا موسیقی این فیلم تلویزیونی را می‌سازد. یوسف صیادی، نصرالله رادش، یوسف صیادی، عزت‌الله رمضانی، سعید پیردوست و ملیکا شریفی‌نیا بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند که برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود.

این تله فیلم به زندگی افرادی که در محوطه پارکی ساعات بیکاری و کار خود را هدر می‌دهند، می‌پردازد.
 
 
کد مطلب 1424448

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