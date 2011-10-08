به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی"پیچ عشاق" به کارگردانی یوسف صیادی و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان بعد از پایان مرحله ساخت موسیقی آماده نمایش و پخش در شبکه نمایش خانگی می‌شود.

حامد رضی صداگذاری و تدوین فیلم را بر عهده داشته و امیر سپنتا موسیقی این فیلم تلویزیونی را می‌سازد. یوسف صیادی، نصرالله رادش، یوسف صیادی، عزت‌الله رمضانی، سعید پیردوست و ملیکا شریفی‌نیا بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند که برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود.

این تله فیلم به زندگی افرادی که در محوطه پارکی ساعات بیکاری و کار خود را هدر می‌دهند، می‌پردازد.



