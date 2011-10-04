مرکز بهداشتی و درمانی شهرک ولیعصر(عج) "بهمئی" کلنگزنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد استاندار کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر سه شنبه در این مراسم گفت: تا قبل از انقلاب تنها یک بیمارستان با 85 تختخواب و 23مرکز درمانی در استان وجود داشت اما هم اکنون پنج بیمارستان با 760 تختخواب و 540 مرکز درمانی در استان فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون سه بیمارستان با 360 تختخواب در شهرهای استان هم در دست احداث است.

نیکزاد افزود: تکمیل خدمات آب، برق، گاز، مخابرات، آسفالت راه‌ها، احداث مراکز بهداشتی و درمانی و فضاهای ورزشی و آموزشی از مهمترین برنامه های دولت است.

وی اظهار داشت: همچنین دولت تلاش می کند زمینه ایجاد فرصتهای اشتغالزایی را با توجه به توانمندی منطقه و روستا از طریق مشاغل خانگی و بنگاههای کوچک اقتصادی فراهم کند.

استاندار تصریح کرد: باید به مناطق دور افتاده خدمات رسانی بیشتری شود تا به میانگین شاخصهای کشوری در همه بخشها نزدیک شویم و لازمه این، همدلی و همکاری مردم روستاها با مسئولان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در این مراسم گفت: این مرکز در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و زیر بنای 400 متر با اعتبار سه میلیارد ریال احداث می‌شود.

دکتر سید حسام ‌الدین نبوی‌زاده افزود: نیمی از این اعتبار از محل اعتبارات استانی و بقیه از اعتبارات وزارت بهداشت و درمان تامین می شود.

وی بیان کرد: قرارداد تکمیل این مرکز هشت ماه است و پیمانکار آن قول داده که در مدت زمان شش ماه با رعایت کیفیت آن را به اتمام برساند.