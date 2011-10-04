مرکز رشد فناوری گناباد حلقه اتصال بین تئوری و تولید علم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید عرب شاهی ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان پیام نور گناباد در سالن اجتماعات این دانشگاه اظهار داشت: ازجمله اهداف این مرکز بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقات، کمک به رونق اقتصادی محلی مبتنی بر فناوری، ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت نوآوران و خلاقیت نیروهای محقق جوان،ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش است.

وی تصریح کرد: دانشگاه پیام نور گناباد اولین دانشگاه در شهرستان است که دفتر مرکز رشد فناوری را ایجاد کرد و این مرکز با هدف حمایت از ایده ها و تجاری سازی پایان نامه ها حدود دو سال است که راه اندازی شده است.