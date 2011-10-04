غفلت مسئولان باعث بروز بی حجابی در خراسان رضوی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر سه شنبه در گردهمایی توجیهی ارزیابی اجرایی طرح کوتاه مدت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دستگاه های اجرایی استان با تاکید بر اینکه نباید تمام افراد بدحجاب را با یک دید نگریست، ادامه داد: افراد بد حجاب به دلایلی چون ناآگاهی از احکام، سهل انگاری، بیماری روانی و یا به صورت سازماندهی شده و در راستای تحقق اهداف و غرایضی خاص اقدام به جلوه گری و خود نمایی در جامعه می کنند.

به گفته وی نهادینه کردن حجاب در جامعه باید از مدیران دستگاه ها و مسئولان آغاز شود و ضمن ایجاد پایبندی کامل در بین آنان، با تبیین حجاب، تشویق به رعایت آن، دادن تذکر و در نهایت جلوگیری از ورود افراد بدحجاب به اداره متبوعشان فرهنگ مذکور را در میان کارکنان و مراجعان اداره خود نهادینه سازند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی طرح عفاف و حجاب را مبتنی بر پایه های اعتقادی مستحکم دانست و ادامه داد: برای اجرایی کردن هرچه بهتر این طرح برنامه های آن در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است که از ابلاغ اولین فاز این طرح به دستگاه های اجرایی استان حدود سه ماه می گذرد.

محمد غفاری اظهار داشت: غفلت و قدرت نرم دشمن دو عامل بی حجابی و بدحجابی در سطح جامعه است که غفلت مسئولان نظام و نخبگان جامعه باعث این نابسامانی شده است.

وی در ادامه نهاد های آموزشی را مسئول بی حجابی در کشور دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش را داده ایم به دست افرادی که اعتقادی به حجاب و نظام نداشته اند و تنها دلیل این اتفاقات و نابسامانی ها همین افراد هستند.

غفاری غفلت نهادهای فرهنگ ساز را از دلایل عمده مشکل بی حجابی در کشور عنوان کرد و افزود: به دلیل اینکه خانواده ها بچه ها را رها کرده و به لحاظ تربیتی، آموزشی و رفتاری مورد توجه قرار نمی گیرند، بی حجابی در جامعه ما وجود دارد.

وی لازمه ورود به مرحله دوم این طرح را ارزیابی اقدامات انجام شده در مرحله اول ذکر کرد و از ماموریت 20 دستگاه معین در شهرستان مشهد و فرمانداری ها در شهرستان های استان برای رصد فعالیت تمامی دستگاه ها بر اساس شاخص های مندرج در فرم نظر سنجی مربوطه خبر داد.

به گفته وی بر اساس تاکید استاندار خراسان رضوی، مدیران موفق در اجرای فاز اول طرح عفاف و حجاب تشویق خواهند شد و مدیرانی که تاکنون اقدام در خور توجهی در حوزه مسئولیت های درون سازمانی و برون سازمانی شان انجام نداده باشند از پست مدیریتی خود عزل خواهند شد.