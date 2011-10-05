به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سالم البدری دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دهم آبان ماه سالجاری به تهران سفر خواهد کرد.

سفر دبیر کل لیبیایی اوپک به تهران به دنبال دعوت رسمی رستم قاسمی رئیس کنفرانسهای اوپک و وزیر نفت ایران انجام شده و در شرایط فعلی مقدمات سفر این مقام عالی رتبه سازمان اوپک به ایران قطعی شده است.

از سوی دیگر، اخیرا وزارت نفت دعوت نامه ای را هم برای " لئونید بوخانوفسکی" دبیر کل مجمع کشورهای صادر کننده گاز ارائه کرده است. پیگیری خبرنگار مهر نشان می دهد: دبیرکل روسیه ای مجمع کشورهای صادرکننده گاز سفر خود به تهران را در گروی ملاقات و مذاکره با رستم قاسمی وزیر نفت ایران قرار داده که هنوز پاسخی به این درخواست بوخانوفسکی از سوی وزارت نفت داده نشده است.

سیدمحمدعلی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در گفتگو با مهر با تایید سفر عبدالله سالم البدری دبیرکل اوپک به تهران، اعلام کرد: این سفر بنا به دعوت موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران انجام گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: مجموعه وزارت نفت تمهیدات و هماهنگی های لازم برای سفر دبیر کل اوپک به تهران را پیش بینی کرده است.