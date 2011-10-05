دکتر سوجاتا آشواریا شیما استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اسلامی دهلی نو در مورد نقش ادیان در شکل دهی به مناسبات سازنده میان کشورها در نظام بین‌الملل به خبرنگار مهر گفت: در دنیای کنونی دین به عنوان یک نیرو و محرکه اجتماعی و سیاسی ظهور یافته است.

وی افزود: ادیان دارای اصولی هستند که مشوق صلح، برادری و همکاری هستند. این اصول مشترک را می‌توان برای تقویت و انسجام روابط میان کشورهایی با ادیان گوناگون از یک سو و افزایش فهم و درک میان کشورها از سوی دیگر به کار برد.

مؤلف "جامعه مدنی" یادآور شد: این موضوع مستلزم تعامل میان حکومت و نهادهای دینی چه در داخل و چه در خارج از آن کشور است. از این رهگذر است که ظرفیت بالای دین برای مصالحه در نظام بین الملل مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: توجه به تفاوتهای دینی از سویی می‌‍تواند سبب جنگ و خشونت و از سوی دیگر دین می‌تواند سبب افزایش شادی و خیر هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی افراد باشد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اسلامی هند در مورد این موضوع که می‌توان بر ارزشهای مشترک در رفع خصومت و دشمنی میان کشورها بهره برد نیز تصریح کرد: ادیان دارای مبانی و ارزشهایی هستند که بر اساس آن همکاری ارج نهاده و مورد تشویق و تقویت قرار می‌گیرد.

استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه ملی اسلامی هند تصریح کرد: احترام و توجه به همکاریهای متقابل در ادیان مورد تأکید قرار گرفته‌اند. وقتی این اصول در امور دولت جنبه غالب یابد می‌تواند در توسعه سیاسی و اقتصادی نقش ایفا کند.

آشواریا در مورد این موضوع که چگونه می‌توان نقش دین در روابط بین الملل را تقویت کرد نیز گفت: در دنیای کنونی دین به عنوان موضوعی که سبب جنگ و خشونت باشد معرفی شده است. این در حالی است که بسیاری از خشونتها و جنگها با نام دین انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر رفتار و تفکر بشر متأثر از دین باشد در این صورت انسان به آینده خود و آینده جامعه خود شکل و صورتی خواهد داد. بر این اساس دین نقش مهمی در شکل دادن به خطوط و خط مشی های سیاسی در گستره جهانی خواهد داشت.

مؤلف "جامعه مدنی" یادآور شد: این وظیفه همه دولتها است که با جوامع و نهادهای دینی به طور مثبت و سازنده تعامل برقرار کنند و از رهگذر این تعامل و استخراج اصول مشترک مبتنی بر احترام متقابل و باورهای مشترک سیاستی بر اساس علایق همگانی و جمعی اتخاد کنند.

وی افزود: در سطح نظام بین الملل اگر روابط میان کشورها مبتنی بر فهم متقابل و احترام دوجانبه باشد در این صورت شاهد خواهیم بود که ارزشهای دینی حاکم خواهد شد.