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۱۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

در شش ماهه امسال/

144 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در گیلان صادر شد

144 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در گیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در شش ماهه نخست امسال 144 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شده است.

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی این تعداد واحد صنعتی افزون برهزار و 80 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام گرفته وهزار و800 نفر نیز در این واحدها مشغول به کار شدند.

وی اظهارداشت: بیشترین تعداد پروانه های بهره برداری صادره در شش ماهه نخست امسال به ترتیب مربوط به گروه های صنایع کانی غیرفلزی، محصولات غذایی، چوبی و سلولزی بوده است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: همچنین به لحاظ میزان سرمایه گذاری در میان پروانه های صادره گروه های صنایع غذایی، کانی غیرفلزی، محصولات پلاستیکی و لاستیکی در رده های نخست قرار گرفته اند.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال 151 فقره جواز تاسیس صنعتی نیز برای متقاضیان سرمایه گذاری در گیلان صادر شده  که برآورد میزان سرمایه گذاری این تعداد جواز افزون بر 10 هزار میلیارد ریال بوده و پیش بینی اشتغال آنها نیز بیش ازچهار هزار و 300 نفراست.

منتظری ادامه داد: طی این مدت زمان 22 مجوز طرح توسعه نیز برای واحدهای صنعتی استان صادر شده که برآورد میزان سرمایه گذاری این واحدها افزون بر پنج هزار میلیارد ریال بوده است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی این طرح ها 750 نفر مشغول به کار شوند.

کد مطلب 1424492

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