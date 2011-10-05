محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در خصوص ملاک قرار دادن آمار مربوط به بیکاری در کشور قرار است به گزارشات مرکز آمار ایران به عنوان مسئول قانونی ارائه آمار استناد شود، گفت: براساس گزارش این مرکز نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به 11.1درصد رسید.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تحلیل از شرایط و اقدامات موجود مربوط به بازار کار و اشتغال و آمارهای ارائه شده مرکز آمار ایران نشان می دهد که روند کاهنده نرخ بیکاری در فصل پاییز امسال نیز ادامه خواهد یافت.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: هم اکنون استانداران به عنوان متولیان پیگیری موضوع مربوط به ایجاد فرصت های شغلی در استان ها هستند و در روز گذشته نیز یک گردهمایی بین آنها برگزار شده است که به موضوع مربوط به راهکارهای ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی جدید و رفع موانع پیش روی آن نیز پرداخته شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: سامانه ملی رصد، امکانی است که استانداران می توانند با استفاده از آن اطلاعات مربوط به شاغلان را در آن قرار دهند.

وی تصریح کرد: طبق برآوردها و گزارشاتی که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده است برآورد می شود نرخ بیکاری فصل پاییز سال جاری نیز روند کاهنده داشته باشد و توسعه فرصت های شغلی همچنان ادامه یابد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: در هر حال طبق مجموعه فعالیت های صورت گرفته در زمینه کاهش نرخ بیکاری و کاهش 2.5 درصدی آن در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، ادامه روند کاهش این نرخ در پاییز امسال نیز دور از انتظار نیست.

فروزان مهر همچنین به برخی تلاش های صورت گرفته در زمینه ارائه آمارهای مناسب اشتغالی اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون مرکز آمار ایران تعریف 1 ساعت کار در هفته برای شاغل محسوب کردن یک فرد را به 2 روز افزایش داده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در طرح سرشماری نفوس و مسکن که از آبان ماه امسال آغاز خواهد شد برخی پیش بینی ها و تدابیر مناسبی برای بررسی وضعیت اشتغال افراد اندیشیده شده است.

وی افزود: بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری افراد از نکات ظریف و قابل توجه ای است که در پرسشنامه های جدید سرشماری نفوس و مسکن امسال پیش بینی شده است.