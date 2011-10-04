محتوا و متن ضعیف یکی از مشکلات تئاتر کودک است

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه آصفری کاگردان نمایش "مه تا" بعد از ظهر سه شنبه پس از اجرای این نمایش در پنجمین جشنواره ضامن آهو در جمع خبرنگاران، بیان داشت: یکی از دلایلی که از نمادها و رنگهای تند جنوبی در این نمایش استفاده شده، جذابیتی است که این رنگها و نمادها بر روی مخاطب می گذارد که این امر سبب تاثیرگذاری بیشتر می شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "آیا متن نمایش برای مخاطب کودک سنگین نبود" ابراز داشت: در واقع این اثر برای رده سنی نوجوان و بزرگسال تهیه شده بود و این امر را به کمیته داوران نیز گفته بودیم.

این کارگردان تئاتر در عین حال افزود: اما من معتقدم که باید کودکان را بزرگ دید و موید این امر نیز آن است که کودکان امروزی بسیاری از مطالبی را که حتی بزرگترها درک نمی کنند متوجه می شوند و زبان هنر و فرهنگ را خوب می دانند.

به گفته آصفری، جشنواره تئاتر کودک رضوی کماکان مشکل محتوا و متن دارد و باید در این راستا تلاش بیشتری شود.

وی گفت: نباید این امر را فراموش کرد که موضوعی شدن جشنواره آن هم برای مخاطب گروه سنی پائین، انتخاب و تهیه متن را با محدودیتیهای روبه رو کرده است.

آصفری راه ترفیع این مشکل را نیز تحقیقات بیشتر توسط نویسندگان متن این گونه جشنواره ها و آثار ذکر کرد.

این کارگردان در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه سطح کیفی جشنواره تئاتر ضامن آهو در این دور نسبت به سایر دوره ها پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، یادآور شد: رقابتی شدن جشنواره به عنوان یک امر مهم و قابل ملاحظه و ظرفیتی مطلوب برای این رویداد این فرهنگی محسوب می شود زیرا با فراهم شدن زمینه رقابت، هنرمند می داند که فضای کمتری برای اشتباه دارد و در حد امکان دست به ایجاد و تولید آثار بهتر می زند.

فهیمه آصفری که به گفته خود علاقه زیادی به استفاده از نمادها و رنگهای بومی در آثار هنری خود دارد، لیسانس هنرهای زیباست و تاکنون کارگردانی آثاری همانند "یک ایل خاکستر" و "شب دریا موج" و ... را در کارنامه خود دارد.

این کارگردان همچنین در دوره های نهم و یازدهم فستیوال "یونیما" نیز با آثاری حضور داشته است.