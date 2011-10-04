  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

حیدری اعلام کرد:

ثبت نام مسابقات قرآن کریم مازندران تمدید شد

ثبت نام مسابقات قرآن کریم مازندران تمدید شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: ثبت نام سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم استان تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی امسال در رشته های مختلف حفظ دو تا 20 جزء و حفظ  کل، قرائت، ترتیل، مفاهیم تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: برای اینکه اکثر شرکت کنندگان در این مسابقات قشر نوجوان، جوان و دانش آموز و دانشجو بوده به علت حضور حداکثری ثبت نام آن تا پنجم آبانماه تمدید و علاقمندان می توانند برای نام نویسی به ادارات اوقاف و امورخیریه محل سکونت خود مراجعه کنند.

حیدری گفت: این مسابقات در دو مقطع سنی شکوفه ها و بزرگسال ویژه خواهران و برادران برگزار می شود.

وی افزود: مرحله شهرستانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در دهه ولایت همزمان با عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم در پانزده بقعه متبرکه شاخص استان برگزار خواهد شد و نفرات برتر رشته های مختلف در آذر ماه سالجاری در مسابقات مرحله استانی با هم به رقابت می پردازند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1424513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها