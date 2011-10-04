ثبت نام مسابقات قرآن کریم مازندران تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی امسال در رشته های مختلف حفظ دو تا 20 جزء و حفظ کل، قرائت، ترتیل، مفاهیم تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: برای اینکه اکثر شرکت کنندگان در این مسابقات قشر نوجوان، جوان و دانش آموز و دانشجو بوده به علت حضور حداکثری ثبت نام آن تا پنجم آبانماه تمدید و علاقمندان می توانند برای نام نویسی به ادارات اوقاف و امورخیریه محل سکونت خود مراجعه کنند.

حیدری گفت: این مسابقات در دو مقطع سنی شکوفه ها و بزرگسال ویژه خواهران و برادران برگزار می شود.

وی افزود: مرحله شهرستانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در دهه ولایت همزمان با عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم در پانزده بقعه متبرکه شاخص استان برگزار خواهد شد و نفرات برتر رشته های مختلف در آذر ماه سالجاری در مسابقات مرحله استانی با هم به رقابت می پردازند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.