پایان مذاکرات ششمین اجلاس کنسولی ایران و امارات/ امضای یادداشت تفاهم

به گزارش مهر، در ادامه مذاکرات ششمین اجلاس مشترک کنسولی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحد عربی ، امروز سه شنبه دومین نشست این اجلاس در وزارت امور خارجه برگزار شد و در پایان این اجلاس با حضور قشقاوی معاون کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان ریاست طرف هیأت ایرانی و صادق احمد الهیدان معاون وزیر خارجه امارات ریاست هیأت اماراتی و با حضور سفرا دو کشور یادداشت تفاهم کنسولی به امضای طرفین رسید.

در این نشست که بریاست معاونین وزارت امور خارجه دو کشور برگزار شد ، در خصوص وضعیت متهمین دو کشور ، رعایت احترام و برخورد مناسب با اتباع دو کشور ، پیگیری و فراهم آوردن احقاق حقوق مالباختگان در پروژه های ساختمانی در امارات ، تقویت همکاری در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، همکاریهای قضایی و پلیسی مذاکره و توافقات لازم بعمل آمد.

همچنین طرفین بر پیگیری مسائل و موضوعات در دستور کار این اجلاس تاکید کردند.

معاون سیاسی وزارت خارجه امارات از قشقاوی معاون کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس هفتم کنسولی در ابوظبی دعوت بعمل آورد.

اضافه می نماید همچنین نشست گاردهای ساحلی دو کشور همزمان با این اجلاس برگزار گردید و طرفین در خصوص امور تخصصی مربوطه به توافقات خوبی رسیدند و مقرر شد که چهارمین اجلاس گارد ساحلی دو کشور به میزبانی دولت امارات در ابوظبی برگزار شود.

در ششمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و امارات که به مدت دو روز در تهران برگزار شد ، طرفین درخصوص موضوعات مختلف کنسولی ، از جمله موضوع صدور روادید ، حل مشکلات زندانیان اتباع دو کشور، مسائل گمرکی ، قضائی و پیگیری مسائل انتظامی و ... بحث و گفتگو کردند.