ناگفته های دیدار اوغلو با اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، یک مسئول برجسته عربی که نامش را فاش نکرد، گفت : هنگامی که "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه از تهدیدها و توافقات ترکیه، عربستان و آمریکا برای اتخاذ تصمیمی مشابه لیبی علیه سوریه سخن راند، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه پاسخی به وزیر ترک داد که وی را شوکه کرد.

بشار اسد خطاب به اوغلو گفت : به نظر شما به عنوان یک دیپلمات، چرا قدرتهای بزرگ تجربه لیبی را در سوریه به کار نمی گیرند؟

اوغلو پاسخی نداد و اسد ادامه داد: همه قدرتهای بزرگ به خوبی می دانند که اولین موشکی که به هر دلیلی به دمشق شلیک شود شش ساعت پس از آن خاورمیانه شعله ور خواهد شد، رژیمهای بسیاری سرنگون می شوند،هرج و مرج حاکم می شود، چاههای نفت در خلیج فارس به آتش کشیده خواهد شد، آبراههای بین المللی بسته خواهد شد.

این مسئول عربی بیان کرد رئیس جمهوری سوریه ادامه داد: فکر نکنید که من مبالغه می کنم تصمیم گیرندگان در کشور شما و دیگر کشورها به خوبی می دانند که عمل و حرف من یکی است.

در میان بحت و حیرت اوغلو، اسد افزود: آمریکا به خوبی می داند که چگونه ما به سرنگونی رژیم صدام کمک کردیم، زیرا ما سقوط این رژیم را می خواستیم و آمریکا به خوبی می داند که گرفتاری اش در عراق به سبب سوریه است، ما هم اکنون فقط با آنها در عراق شوخی می کنیم و اگر بخواهیم می توانیم هزاران نظامی آنها را بکشیم، اما سیاست سوریه از قدیم این بوده است که همه برگهای برنده خود را یک دفعه رو میز نمی گذارد.

این مسئول عربی می افزاید: در این هنگام اوغلو اجازه بازگشت به کشورش را طلب کرد و از اسد پرسید پیام خاصی برای آنکارا نداری؟ اسد پاسخ داد: پیام ما فقط به آنکارا نیست، بلکه خطاب به پایتختهای بسیاری است و از شما می خواهم شفاهی آن را انتقال دهی.

در این هنگام اوغلو ساکت ماند و منتظر پیام شفاهی اسد شد که رئیس جمهوری سوریه افزود: اگر حماقتی علیه دمشق صورت گیرد، ما بیش از شش ساعت زمان نمی خواهیم تا موشکها را به تپه های جولان ببریم و علیه تل آویو به کار گیریم .



وی افزود: همچنین در صورت حماقت دشمنان، مسلمانان کشورهای حوزه خلیج فارس به اهداف کشورهای غربی حمله می کنند و آمریکایی ها و اروپایی های زیادی در سراسر جهان کشته می شوند، زیرا افراد انتحاری هر هدف شناوری را مورد حمله قرار خواهند داد.



وقتی حرفهای اسد تمام شد، اوغلو با وی خداحافظی کرد و به فرودگاه دمشق رفت و بلافاصله پس از بازگشت وزیر امور خارجه ترکیه رهبران ارشد این کشور نشستی ترتیب دادند و این پاسخ را توهین آمیز دانستند، در حین حال دچار رعب و شگفتی شدند.

روز بعد عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به عربستان رفت تا مقامات ریاض را از محتوای پیام اسد مطلع کند و مسئول اطلاعات ترکیه نیز این پیام را به واشنگتن برد.