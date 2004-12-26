قيمت سيمان بيش از 30 درصد كاهش يافت

محمد جعفر منتظري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر قيمت سيمان دربازار آزاد نسبت به تابستان با كاهش چشمگيري مواجه شده است.

وي اظهار كرد: قيمت سيمان دربازار آزاد از تني 60 تومان به تني 42 الي 43 تومان كاهش يافته كه علت آن ناشي از كاهش ساخت و سازو شروع فصل سرماست .

وي با اشاره به اينكه قيمت سيمان پس از تعطيلات نوروزي به علت گرم شدن هوا وشروع فصل ساخت وساز 10 الي 15 درصد افزايش يافته بود ، تصريح كرد: قيمت اين ماده ساختماني بستگي به ميزان عرضه و تقاضاي بازاردارد.

به گفته وي، افزايش قيمت سيمان به علت اوج گرفتن ساخت وسازها و روزهاي پاياني فصل ساخت وسازبود كه تا پايان آذرماه رو به كاهش گذاشت.

منتظري محقق نشدن واردات سيمان در طرح جامع را درصورت توزيع مناسب اين محصول درافزايش قيمت آن بي تاثير دانست و افزود: علاوه برمحقق نشدن واردات 5/1 ميليون تني سيمان توسط كارخانه ها ، صادرات غيرقانوني اين محصول به عراق و افغانستان ، كشوررا با بحران مواجه ساخته است.