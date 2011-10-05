3600 دقیقه برنامه دفاع مقدس در صدا و سیمای قزوین تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر پخش سیما و تولید سیمای مرکز قزوین دو هزار دقیقه برنامه‌ تلویزیونی شامل ویژه برنامه، فیلم سینمایی و مستند تلویزیونی تهیه و پخش کردند.

واحد پخش صدا و تولید صدای مرکز قزوین هم با پخش 21 عنوان برنامه به مدت هزار و 430 دقیقه برنامه رادیویی از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش کرد.

در هفته دفاع مقدس همچنین معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز قزوین با تولید و پخش 170 دقیقه گزارش‌های تلویزیونی، رادیویی و خبری با موضوع دفاع مقدس از شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین نسبت به اطلاع رسانی در این مناسبت اقدام کرد.