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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۵

3600 دقیقه برنامه دفاع مقدس در صدا و سیمای قزوین تهیه شد

3600 دقیقه برنامه دفاع مقدس در صدا و سیمای قزوین تهیه شد

قزوین - خبرگزاری مهر: شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین سه هزار و 600 دقیقه برنامه تلویزیونی و رادیویی در هفته دفاع مقدس تهیه و پخش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر پخش سیما و تولید سیمای مرکز قزوین دو هزار دقیقه برنامه‌ تلویزیونی شامل ویژه برنامه، فیلم سینمایی و مستند تلویزیونی تهیه و پخش کردند.
 
واحد پخش صدا و تولید صدای مرکز قزوین هم با پخش 21 عنوان برنامه به مدت هزار و 430 دقیقه برنامه رادیویی از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش کرد.
 
در هفته دفاع مقدس همچنین معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز قزوین با تولید و پخش 170 دقیقه گزارش‌های تلویزیونی، رادیویی و خبری با موضوع دفاع مقدس از شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین نسبت به اطلاع رسانی در این مناسبت اقدام کرد.
کد مطلب 1424568

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