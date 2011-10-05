دامپزشکان سربازان گمنام سلامتی انسان هستند/ تجلیل از 14 فعال دامپزشکی در قم

دکتر مسعود عربشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت 14مهرماه روز ملی دامپزشکی، افزود: بسیاری از ما زمانی که بر سر سفره‌های غذا نشسته‌ایم، نمی‌دانیم که خدمتگزاران عرصه دام و طیور سلامت و بهداشت محصولات غذایی را تأمین و با نظر آنهاست که با طیب خاطر غذا می‌خوریم.



جلوگیری از شیوع آنفلونزای فوق حاد طیور



وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی دامپزشکی در بسیاری از مراکز تولید، بسته بندی و توزیع مواد غذایی دام و طیور به عنوان ناظر فنی حضور دارند، اظهار داشت: نظارت بر بهداشت و درمان دام و طیور، کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، انتقال بیماری از دام به دام، انسان به دام و دام به انسان از جمله مسئولیت‌های سنگین و حساس این قشر زحمتکش است.



رئیس نظام دامپزشکی قم، به همکاری علمی و اجرایی نظام دامپزشکی استان با اداره کل دامپزشکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان و پزشکان مجربی در مجموعه نظام دامپزشکی وجود دارد، توانستیم میزان و نوع بیماری آنفلونزای فوق حاد طیور را به اداره کل گزارش کنیم و جلوی رشد و تعمیم این بیماری مهلک را در سطح استان با موفقیت بگیریم.



اصرار بر اجرای آئین نامه مبحث ماده 19



عربشاهی، با تاکید بر اینکه نظام دامپزشکی استان آمادگی اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی در بخش دام و طیور را دارد، گفت: بر اساس نظام بهره‌وری دامپروری مصوبه مجلس شورای اسلامی واگذاری پروانه‌های بهداشتی به نظام دامپزشکی می‌تواند راه رشد و توسعه فراورده‌های دامی را فراهم آورد. لذا درصورت تهیه نرم افزارهای لازم از سوی نظام دامپزشکی کل کشور آمادگی اجرای این مصوبه را داریم.



وی، قم را در اجرای آئین نامه ماده 19 دامپزشکی پیشرو و موفق ارزیابی کرد و گفت: بر اساس مصوبات این آئین نامه باید مسئولان فنی دامپزشکی از لحاظ مالی وابستگی با هیچ کارفرمایی نداشته باشند و استقلال آنها تأمین شود که نظام دامپزشکی نیز برای اجرای کامل آن کوتاه نمی‌آید و پی‌گیر هستیم.



کمبود دامپزشک توانمند بومی در قم



رئیس نظام دامپزشکی استان قم، با تاکید بر اینکه این آئین نامه مصوبه هیئت وزیران با امضای رئیس جمهور است، اظهار داشت: چنانچه این قانون به طور کامل اجرا شود، فاکتورهای بهداشتی حاکم بر مراکز تولید مواد غذایی با منشأ دامی ارتقا کیفیت پیدا می‌کند و سلامت غذایی مردم به طور کامل تامین می‌شود.



عربشاهی از کمبود دامپزشک در استان خبر داد و گفت: با توجه به کمبود نیرو با فراخوانی در دیگر نقاط کشور توانستیم از استان‌هایی مانند آذربایجان غربی و شرقی، مازنداران، تهران و... دامپزشک جذب کنیم.



وی وجود چنین نیروهایی را در تأمین سلامت دام و مصرف کنندگان موثر دانست و افزود: این نیروهای متخصص با استقرار دایم در استان در تامین سلامت دام و انسان نقش فعالی دارند.



تجلیل از فعالان عرصه دامپزشکی



عربشاهی در بخش دیگری از گفتگوی خود ، برنامه های نظام دامپزشکی برای جشن 14 مهرماه را تشریح کرد و گفت: در این جشن که در شامگاه 13مهرماه در محل سازمان ملی جوانان استان برگزار می‌شود، از 14 فعال عرصه دامپزشکی با اهدای لوح تجلیل به عمل می‌آید.



رئیس نظام دامپزشکی استان قم، از برگزاری نمایشگاه تخصصی عکس دامپزشکی درحاشیه این مراسم خبر داد و گفت: تعداد زیادی از عکس‌های برتر دنیا برای نخستین بار در قم نمایش داده می‌شود.



وی افزود: در این مراسم که با حضور مسئولان ارشد استان انجام خواهد شد، برخی از مشکلات و کمبودها و نیز دستاوردهای عرصه دام و طیور استان بررسی خواهد شد.



قم نماینده کشوری در نظام دامپزشکی دارد



عربشاهی، از عضویت خود در هیئت رئیسه نظام دامپزشکی کل کشور با انتخاب اعضای 429 آن خبر داد و گفت: از دیگر برنامه‌های نظام دامپزشکی استان برگزاری دو همایش ملی "صنعت گاو شیری" در اسفندماه سال جاری و "صنعت بهداشت مواد غذایی" در فروردین ماه سال 91 که هر دو این همایش‌ها برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود.

