نمایشگاه عکس جمعه بازار در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل امامی هنرمند عکاس جوان قزوینی بخشی از آثار خود را در نمایشگاهی با عنوان جمعه بازار در معرض دید عموم قرار داده است.

در این نمایشگاه 23 قطعه عکس سیاه و سفید در اندازه 75*50 از جمعه بازار قزوین که طی سالهای 1381 تا 1384 از دریچه دوربین عکاسی به تصویر کشیده شده به نمایش در آمده است.

عکس های این مجموعه با گرایش مستند اجتماعی تهیه شده و هنرمند تصویر گر آن تلاش کرده تا تصویری واقعی از چهره این بازار که مربوط به قشر خاصی از جامعه است را نشان دهد.

این نمایشگاه پیش از این در شهریورماه سال جاری در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده بود.

جمعه بازار محلی است که لوازم و اشیاء کهنه و مستعمل و حتی غیر قابل استفاده در آن به معرض فروش گذاشته می‌شود.

در میان عکس‌ها با تیپ‌ها و اشیایی آشنا می‌شویم که ‌گاه بسیار غریب و ناهمگونند و‌گاه بسیار نوستالژیک و با نگاهی دقیق‌تر به تعدادی از این فروشنده‌ها، در خواهیم یافت که آن‌ها خود را در شمایلی کهنه به ما عرضه می‌کنند تا ما تمایل بیشتری برای خرید این وسایل قدیمی داشته باشیم.

خلیل امامی متولد ۱۳۵۵ قزوین است و از سال ۱۳۸۱ عکاسی مطبوعاتی را دنبال می‌کند و در انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران نیز عضو است.

امامی حضور در ۱۲ نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود دارد.

نمایشگاه عکس جمعه بازار تا 21 مهرماه در نگارخانه تماشا واقع در میدان میرعماد، مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد قزوین برای بازدید علاقمندان دایر است.

دوستداران هنر عکاسی می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 13 و 16 تا 20 از این نمایشگاه دیدن کنند.