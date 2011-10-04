فراگیر شدن تظاهرات مردم در عربستان با وجود خفقان و سرکوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع مخالف رژیم عربستان، درگیریها در منطقه العوامیه میان جوانان و نظامیان سعودی در شرق عربستان امروز از سرگرفته شد .



بر اساس آخرین خبرها، در حمله نظامیان سعودی، 24 نفر از مردم از جمله یک زن باردار به شدت زخمی شدند.



شاهدان در شرق عربستان درباره چگونگی این حادثه اعلام کردند نظامیان سعودی به سوی منازل مردم تیراندازی کردند که بر اثر تیراندازی بی هدف به سوی مردم، یک زن باردار زخمی شد.



همچنین یکی از نیروهای سعودی به ضرب گلوله یک نظامی دیگر زخمی شد.



در حال حاضر، منطقه العوامیه در محاصره شدید نیروهای سرکوبگر سعودی قرار دارد و این نیروها مانع ورود و خروج مردم به این آن می شوند.



القطیف نیز از روز چهارشنبه گذشته شاهد آماده باش نیروهای امنیتی سعودی و استقرار ایستهای بازرسی در تمام راهها بوده است.

العالم از زخمی شدن 24 نفر در حمله نیروهای امنیتی سعودی در مناطق شرقی عربستان خبر داد، بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سعودی به سوی مردم القطیف، العوامیه و مناطق اطراف آن در شرق عربستان تیراندازی کردند که بر اثر آن 24 نفر از جمله یک زن زخمی شدند.

این در حالی است که مقامات عربستان سعودی برای منحرف کردن افکار عمومی جهان از خیزش مردم این کشور علیه ظلم و تبعیض و استبداد به فرافکنی روی آورده و مدعی شدند یک کشور خارجی در مناطق شرقی در راستای فتنه افکنی گام بر می دارد.



گزارشگر شبکه الجزیره ادعا کرده است منظور مقامات سعودی از یک کشور خارجی که اشاره ای به نامش نکرده اند، ایران است.



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بر اساس این گزارش، ساکنان منطقه العوامیه در پی تیراندازی نیروهای سعودی به دفاع از خود برخاستند.



این گزارش می افزاید شماری از مردم مناطق القدیح، ام الحمام، الملاحه و صفوی در شرق عربستان برای کمک به ساکنان منطقه العوامیه به این شهر رفته اند.



وخامت حال یکی از رهبران انقلابیون در زندان آل سعود



خبر دیگر اینکه منابع نزدیک به خانواده شیخ توفیق العامر از رهبران انقلاب مردمی عربستان تاکید کردند وی همچنان در زندان الملز در ریاض پایتخت عربستان زندانی است و وضعیت بهداشتی وی روز به روز بدتر می شود.



به گفته خبرنگار پایگاه الجزیره العربیه، شیخ توفیق العامر همچنان در زندان الملز ریاض زندانی است، نظامیان سعودی، این مبارز سعودی را به سبب حمایت از خواسته های مردمی از جمله درخواست برای افزایش حقوق مدنی و همچنین ایجاد مشروطه سلطنتی و کاهش اختیارات پادشاه عربستان ربوده بودند.



خاطر نشان می شود مرکز سیاست خارجی دیپلماسی در سوئد، امسال میزبان شیخ توفیق العامر در کنفرانسی درباره شیعه در استکهلم بود که طی آن وی درباره حقوق پایمال شده شیعیان در عربستان سخنرانی کرد.



بحران مسکن در عربستان



خبر دیگر اینکه احتکار زمین توسط سرمایه داران بزرگ سعودی، سبب شده است جوانان عربستانی در این سرزمین گسترده و نفت خیز با بحران مسکن روبرو شوند.



به گزارش مهر به نقل از العالم، بسیاری از جوانان عربستانی با مشکل حادی در زمینه تأمین مسکن روبرو هستند، که این امر سبب شده است مقامات مسئول با متهم کردن سرمایه داران بزرگ به احتکار زمین، با هدف فروش آن با قیمتهای نجومی، در این زمینه گامهایی را بردارند.



"عصام زامل" کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می گوید: احتکار زمین، هسته اصلی بحران مسکن در عربستان است، زیرا زمین برای بسیاری از زمین داران سرمایه ای است که در سایه نبود تعرفه ای برای آن، روز به روز بر ارزش آن افزوده می شود.



وی افزود: سرمایه داران به جای ساخت کارخانه یا یک پروژه صنعتی یا مدرسه، اقدام به خرید زمین به مساحتهای گسترده کرده، و چندین سال آن را به حال خود رها می کنند. در این مدت قیمت ملک مذکور چندین برابر شده و مالک آن به هیچ عنوان ضرر نمی کند.



احمد خلیل کارمند 45 ساله نیز در این باره می گوید: ما از ثروتمندترین و وسیع ترین کشورهای جهان هستیم، اما شهروندان نه تنها قادر به داشتن مسکن نیستند، بلکه حتی توانایی خرید زمین را ندارند.



برخی از جوانان عربستانی نیز با الهام از داستان یک فیلم مستند تحت عنوان "مونوپولی" به نشان دادن بحران شدید مسکن در جامعه عربستان پرداخته اند.

فیلم مذکور داستان زندگی گروهی از جوانان را نشان می دهد که یکی از آنها در داخل یک خودروی ون زندگی می کند. دیگری از بیم افزایش هزینه های اجاره مسکن به برزیل فرار کرده است. همچنین در بخش در دیگری از فیلم چندین جوانان فارغ التحصیل از معتبرترین دانشگاهها نشان داده می شوند که همگی با هم در داخل یک واحد آپارتمان کوچک زندگی می کنند.



براساس آمارها بیش از 60 درصد از مردم عربستان که بیشترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، فاقد منزل شخصی هستند و این کشور در پنج سال آینده نیازمند ساخت یک میلیون واحد مسکونی است. همچنین با توجه به جوان بودن بیش از نیمی از جامعه عربستان بر میزان نیاز مذکور همچنان افزوده می شود.