جدول مصوبات بنیاد ملی نخبگان/ خبر خوش برای فوق لیسانسها و هنریها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن حسینی در حاشیه جلسه هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در جمع خبرنگاران تصویب آئین نامه نحوه حمایت از استعدادهای هنری را از جمله مصوبات این جلسه نام برد و اظهار داشت: تاکنون استعدادهای برتر هنری تحت حمایت بنیاد ملی قرار نداشتند که با این مصوبه کلیه نخبگان در حوزه های هشتگانه هنری مصوب فرهنگستان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند.

معاون امور فرهنگی و جذب شناسایی نخبگان با تاکید بر اینکه دو گروه سرآمدان هنری و هنرمندان جوان تحت پوشش حمایت های بنیاد قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: این دسته از نخبگان با شرکت در رویدادهای هنری که در کشور برگزار می شوند در سطوح یک تا سه طبقه بندی و از حمایت های بنیاد برخوردار خواهند شد.

به گفته وی این دسته از هنرمندان شامل مولفین کتاب در حوزه های هنر نخواهند شد.

حسینی همچنین از بورس نخبگان و استعدادهای برتر خبر داد و یادآور شد: بر اساس مصوبات امروز جلسه هیئت امنای بنیاد، نخبگانی که دارای کارشناسی ارشد هستند برای ورود در دوره های دکتری می توانند از بورس بنیاد ملی نخبگان بهره مند شوند.

ردیف مصوبه هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان به ریاست محمود احمدی نژاد 1 آئین نامه نحوه حمایت از استعدادهای هنری تصویب شد 2 هنرمندان شامل مولفین کتاب در حوزه های هنر نخواهند شد 3 نخبگان دارای کارشناسی ارشد برای ورود در دوره های دکتری می توانند از بورس بنیاد ملی نخبگان بهره مند شوند 4 بررسی آئین نامه جذب نخبگان و استعداهای برتر و ایجاد کمیته ویژه جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی دانشگاهها (مصوبه هیئت وزیران لازم است) 5 ودیعه رهن مسکن نخبگان تصویب شد که بر اساس آن ودیعه ای به عنوان رهن مسکن به دانشجویان کارشناسی تا دکتری اعطا می شود 6 کاهش نرخ سود وام مسکن نخبگان تصویب شد 7 نرخ سود وام مسکن نخبگان در تهران 9 درصد، در مراکز استانها 7 درصد و در شهرستانها 4 درصد در نظر گرفته شد

وی در این باره توضیح داد: بنیاد ملی نخبگان با پرداخت شهریه دانشجویان، دانشجویان را در دانشگاههای مورد نظر جایابی می کند و آنها می توانند از طریق بورس در دانشگاهها ادامه تحصیل دهند.

معاون امور فرهنگی و جذب شناسایی نخبگان با تاکید بر اینکه جزئیات جدید این آئین نامه متعاقبا اعلام خواهد شد، ادامه داد: کلیه هزینه های مربوط به این دسته از دانشجویان بورسه از طریق بنیاد ملی نخبگان پرداخت خواهد شد.

حسینی همچنین از بررسی آئین نامه جذب نخبگان و استعداهای برتر در این جلسه خبر داد و خاطرنشان کرد: این آئین نامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شده است که بر اساس آن قرار است کمیته ویژه ای برای جذب نخبگان در دانشگاهها به عنوان اعضای هیئت علمی تشکیل شود.

وی با بیان اینکه این آئین نامه باید در هیئت وزیران به تصویب برسد اضافه کرد: جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

معاون امور فرهنگی و جذب شناسایی نخبگان همچنین ودیعه رهن مسکن نخبگان را از دیگر مصوبات جلسه امروز بنیاد با رئیس جمهور ذکر کرد و یادآور شد: این ودیعه برای نخبگان دوره های کارشناسی تا دوره دکتری در نظر گرفته شده است. به این صورت که ودیعه ای به عنوان رهن مسکن به دانشجویان کارشناسی تا دکتری اعطا می شود.

وی با تاکید بر اینکه این ودیعه برای دانشجویان ایرانی که از خارج به کشور بازگشته اند، هم پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: این ودیعه پس از دو سال از سوی دانشجویان به بنیاد بازپرداخت می شود.

حسینی همچنین از کاهش نرخ سود وام مسکن نخبگان خبر داد و یادآور شد: طبق مصوبات جلسه امروز نرخ سود وام مسکن که در گذشته 12 و در مقطعی 14 درصد تعیین شده بود بر اساس دستور رئیس جمهور به 9 درصد کاهش یافت.

معاون امور فرهنگی و جذب شناسایی نخبگان همچنین اضافه کرد: طبق این مصوبات، نرخ سود در تهران 9 درصد، در مراکز استانها 7 درصد و در شهرستانها 4 درصد در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: اجرایی کردن این مصوبات منوط به اجرایی شدن آن در بانکها خواهد بود ضمن آنکه امیدواریم بر اساس این مصوبه افرادی که در گذشته این وام را دریافت کرده اند بتوانند از تقلیل نرخ سود برخوردار شوند.