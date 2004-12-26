هفدهمين شماره مقام موسيقايي منتشر شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، در اين شماره مي خوانيم :

در سخن سردبير: بعد از صدور حكم تاريخي امام امت (ره) درباره حرمت و حليت موسيقي ، مجالي دست داد تا درباره موسيقي و موسيقيدان قلم زده شود و فضايي ايجاد شد كه نوشتن در مورد موسيقي ، موقوف به علاقه و تخصص شد تا اينكه برخي مواقع در بين مردم و جامعه بي مسئوليتي هايي رخ مي دهد كه ...

"موسيقي طلب ايقان ( يادداشتي براي بررسي رابطه مصاديق فني وموارد فقهي در موسيقي )، اگر همه چيز درست شود( اگر به جاي واژه " چيز" استفاده كنيم چه اتفاقي خواهد افتاد؟ نوشته هوشنگ پايدار گزل آبادي) در عرصه هنر بايد به خودمان برگرديم ( سخنراني مهندس بنيانيان ، رييس حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي )، درمدح تامل و به بهانه منقبت ( متن سخنراني رضا مهدوي رييس مركز موسيقي حوزه هنري ) ، براي اين هنر خونها ريخته شده است( متن سخنراني هوشنگ جاويد - دبير همايش )،توجه به موسيقي قدسي ، مذهبي و آييني ايران ( عنوان مقاله اي از محمد رضا درويشي ) ، درچند سال گذشته ( بخشي از گزارش استاد سيد عبدالمجيد كياني هندي در يكي از جلسات شوراي تخصصي فرهنگستان هنر ) تاثير آرش كمانگير بر موسيقي ( عنوان مقاله اي از جهانگير داناي علمي ) ، رهبران نامدار جهان درموسيقي كلاسيك ( ترجمه همايون نور احمر ) ، سايه روشن مهتاب ( سخنان بهمن سميعي ، محمد رضا درويش درباره مجموعه سايه روشن مهتاب ) ، تا كي موسيقي قاجار ( متن ويراسته گفته هاي آقاي افتخاري در رابطه با علايق و سلايق اش در موسيقي ، سيد عليرضا ميرعلي نقي ) موسيقي و رقص در مصر باستان (عنوان مقاله اي از سيد عماد توحيدي ) ، زرياب گيتار ( عنوان مقاله اي ازنگار نيك اندام مقدم ) ، لطافت پنهان ( بررسي كتاب لطيفه ي نهاني ، گزيده گفتارهاي استاد محمد رضا شجريان و نقد و نظرهايي درباره او و آثارش ، نوشته عليرضا پور اميد ) و ... از مطالب خواندني اين شماره از نشريه مقام موسيقايي است.

ماهنامه تخصصي موسيقي " مقام موسيقايي " به صاحب امتيازي حوزه هنري ، مديرمسئولي حسن بنيانيان و سردبيري رضا مهدوي در پيشخوان روزنامه فروشي ها است.