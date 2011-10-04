برگزیدگان جشنواره شعر رضوی لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر در این جشنواره اظهار داشت: ترویج سیره رضوی یکی از جلوه های انقلاب اسلامی است و بشریت امروز در پی دریافت درست پیام انقلاب اسلامی است.

غلامرضا محمودی افزود: این جشنواره از جشنواره های جنبی جشنواره سراسری نماهنگ رضوی است که در استان لرستان برگزار می شود.

بنابر این گزارش یوسف عبدی پور، مسلم ایمانی، شهناز شفیعی و اعظم احمدی سبزواری از پلدختر ،فاطمه نیازی، حشمت اله آزاد بخت و مرتضی یگانه از کوهدشت ، رحمت اله شمس و علی حاتم زاده از نور آباد و میثم قیلیان از الیگودرز ، عبدالحسین عزیزی از بروجرد و عبدالعلی میرزانیا از الشتر به عنوان برگزیدگان شعر بومی - محلی رضوی پلدختر معرفی شدند.