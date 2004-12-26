شعر انقلاب ما از كمالات انساني سخن مي گويد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب " مهر" ، حميد سبزواري در گفت و گو با ستاد خبري همايش هنر و جهاني شدن ، ضمن بيان اين مطلب يادآور شد : اين شعر ، عموميت دارد و از نقطه نظر مضامين و مطالب آن در كشورهاي ديگر با استقبال مواجه شده است . به اين دليل كه شعر انقلاب از كمالات انساني و مبارزه در راه كسب حقوق بشري ، سخن مي گويد.

وي افزود: البته شعر متعهد ما در رسانه هاي ساير كشورها چندان جايي ندارد، اما وقتي در بطن مردم قرار گرفته ، مورد توجه واقع شده است.

اين شاعر پيشكسوت با بيان اين كه ترجمه نمي تواند تمام زيبايي هاي شعر را منتقل كند ، تصريح كرد : بايد دولت پيشقدم شود و اصل اشعار ما را همراه با آهنگ ، به صورت لوح فشرده ، عرصه كنند. همچنين ترجمه اشعار را نيز به شكل مكتوب ، ارايه كند تا مردم كشورهاي ديگر هم با موسيقي و ساختار و هم با مضامين شعر ما آشنا شوند.

سبزواري در همين باره افزود : البته شاعران ساير كشورها نيز مي توانند شعرهاي ما را در زبان خودشان بازسازي كنند. چنانچه در كشورهايي مانند سوريه و لبنان ، ترجمه هايي از اشعار معاصر ايران انجام شده و بسيار هم مورد استقبال قرار گرفته است.

وي گفت : علاوه بر شعر انقلاب ، ما در عرصه شعر دفاع مقدس نيز موفقيت چشمگيري داشته ايم و اگر اين اشعار به زبان هاي ديگر ترجمه شود، مسلما جاي خود را باز خواهد كرد و تاثيرگذار خواهد بود.

سبزواري درباره همايش هنر و جهاني شدن گفت : بايد شعراي متعهد كه واقعا شاعرند و سواد و بينش سياسي و اجتماعي دارند ، در چنين همايش هايي حضور يابند و پيام كشور ما را در لباس شعر به ساير كشورها برسانند.

همايش بين المللي هنر و جهاني شده به همت مركز مطالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور انديشمندان سراسر جهان 27 و 28 دي ماه در تهران برگزار مي شود.