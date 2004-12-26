ايفاي نقش جواني و ميانسالي حضرت يوسف (ع) به وسيله بازيگر خارجي

مسوول روابط عمومي سريال حضرت يوسف (ع) در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني " مهر"، ضمن تاييد اين خبر اعلام كرد: در اين زمنيه چند مساله مهم وجود دارد كه حضور بازيگر خارجي براي ايفاي اين نقش را با مشكل مواجه مي سازد. نخست اينكه، بازيگر خارجي بايد حدود 15 ماه در ايران اقامت مستمر داشته باشد. يعني شايد در بين زمان هاي فيلمبرداري فرصت سفر به كشور خود را پيدا كند، اما در مجموع بايد براي اقامتي بيش از يك سال برنامه ريزي نمايد كه اين مساله بازيگر را با مسايل و مشكلات عاطفي و روحي و رواني به جهت دوري از خانواده و وطن مواجه مي سازد و هم اينكه از نظر گرفتن رواديد و اقامت طولاني مدت در ايران مشكلاتي وجود دارد.



وي در ادامه خاطر نشان كرد: مساله ديگر در زمينه حضور بازيگر خارجي به تهيه امكانات و بودجه لازم براي به كارگيري اين بازيگران بر مي گردد. اگر بازيگر خارجي بخواهد براي اين سريال مورد استفاده قرار بگيرد، هم بايد حقوق مورد نظر وي را تامين كرد كه به جهت استفاده از بازيگري حرفه اي و اقامت در كشوري ديگر اين حقوق بالا خواهد بود و از طرف ديگر، امكانات و تسهيلات لازم در جهت اقامت و زندگي اين بازيگر بايد فراهم شود كه نياز به بررسي و مطالعه دارد كه اين مساله اكنون در حال بررسي است.

اين عضو مجموعه " حضرت يوسف (ع)" درباره لزوم حضور يك بازيگر خارجي در نقش جواني و ميانسالي حضرت يوسف (ع) به جاي به كارگيري بازيگران داخلي توضيح داد: اين سريال قرار است وجهه بين المللي پيدا كند و از هم اكنون تقاضاهايي براي خريد اين اثر وجود دارد. به همين خاطر استفاده از بازيگران خارجي مي تواند عاملي براي جذب بيشتر مخاطب خارجي بشود و اثر را به بين المللي شدن نزديك تر كند.

وي در ادامه تاكيد كرد: بازيگر اين نقش از نظر شباهت و زيبايي بايد با نقش حضرت يوسف (ع) مطابقت داشته باشد. در حال حاضر، بازيگران با تجربه كشور با سن 19 سالگي يا حتي حدود 30 سالگي حضرت يوسف هماهنگي ندارند و چهره پردازي هم در اين زمينه نمي تواند كمك زيادي كند. از سوي ديگر، بازيگران جوان ما هم نظر كارگردان را تامين نكردند كه به همين خاطر نياز به حضور يك بازيگر خارجي احساس مي شود.

مسوول روابط عمومي و امور بين الملل سريال حضرت يوسف (ع) درباره اينكه اين بازيگران از چه كشورهاي دعوت خواهند شد، اعلام كرد: بر اساس بررسي هايي كه تاكنون صورت گرفته، بازيگراني از كشورهاي تركيه، مصر و لبنان در نظر گرفته شده است كه با نقش مطابقت لازم را دارند. اما اينكه چه تصميمي در نهايت گرفته مي شود، بستگي به نظر مسوولين سيما فيلم و مديران معاونت سيما دارد.



لازم به ذكر است مجموعه تلويزيوني حضرت يوسف (ع) داستان زندگي اين پيامبر از زمان تولد تا ميانسالي را روايت مي كند. حسادت برادران يوسف به وي، فروخته شدن اين پيامبر به عنوان برده، توجه زليخا به او، زنداني شدن حضرت يوسف (ع)، به عزيزي مصر رسيدن آن حضرت و ... از جمله ماجراهايي است كه در اين سريال 40 قسمتي روايت خواهد شد.

در اين سريال كه فيلمبرداري آن خرداد ماه امسال آغاز شده است حدود 180 بازيگر ايفاي نقش مي كنند. محمود پاك نيت، فرشته سرابندي، فرامرز مهرجو، زهرا سعيدي، مريم بخشي، سودابه عليپور، كوروش زارعي، مجيد صيادي، محمد قاسم پور ستار، ميترا خواجه ئيان، مرتضي هاشم خانلو، نگين صادقي پور و ايمان خسروي از جمله بازيگران اصلي اين سريال به شمار مي روند.

همچنين مجيد ميرفخرايي به عنوان مدير هنري و طراح لباس، رسول احدي در سمت مدير فيلمبرداري، فرهاد عليزاده آهي در مقام طراح صحنه، سعيد ملكان به عنوان طراح چهره پردازي، احمد اميري در سمت مدير صدابرداري و مدير روزبهاني به عنوان مدير جلوه هاي ويژه رايانه اي با اين سريال همكاري مي كنند.

سريال " حضرت يوسف (ع) " به تهيه كنندگي و كارگرداني فرج الله سلحشور بر اساس فيلمنامه اي از وي در مركز سيما فيلم توليد مي شود.