مجید عبدالحسینی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: سازمان لیگ طبق آئین نامه خود باید اول مسابقات کاتا را برگزار کند، بعد از آن رقابتهای کومیته انجام شود. ولی سازمان لیگ برای آنکه پخش مستقیم داشت هم بازیها را زود شروع کرد و هم کاتا و کومیته را باهم انجام داد.

وی افزود: هتل محل اقامت ما 45 دقیقه با سالن فاصله داشت، وقتی به سالن رسیدیم مستقیم رفتیم رو تاتامی برای آنکه پخش مستقیم داشتند. اعضای تیم ما بدون گرم کردن و در حالی که هنوز بدنها از خواب بیدار نشده بود مقابل حریف قرار گرفتند.

مربی دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نمی خواهم پیروزی ارژن فارس را لوث کنم. به همه اعضای این تیم و کادر فنی آن تبریک می گویم. ولی داوریها واقعا مشکل داشت. تیم کاتای ما به ضعف داوریها باخت. متاسفانه قضاوت های داوران در سطح لیگ کاراته و در شان کاراته ما نیست.

عبدالحسینی با اشاره به تحریم قضاوت از سوی برخی داوران اظهارداشت: معلوم نیست چرا مردانی به عنوان یکی از بهترین داوران ایران و کسی که عضو کنسول داوری آسیاست به سالن می آید ولی از او استفاده نمی کنند؟ چرا باید هر هفته داوران تغییر کنند و داوران جدیدی آن هم به تعداد بسیار کمتر دعوت شوند.

وی در پایان گفت: از ابتدای شروع لیگ من به عنوان کاراته‌کا حضور داشتم و چند سالی هم است که مربی هستم. سالهای قبل فقط تیم بازنده به قضاوت ها اعتراض داشت اما در این لیگ هم بازنده و هم برنده اعتراض دارند و این موضوع به لیگ و کل کاراته ضربه می زند.

تیم کاراته دانشگاه آزاد روز سه شنبه در جریان هفته سوم سوپر لیگ کاراته مقابل پاس همدان و شهرداری بندرعباس به پیروزی رسید و نتیجه را به ارژن فارس واگذار کرد.