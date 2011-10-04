سخنان اوباما در سازمان ملل تایید کننده مواضع ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شامگاه سه شنبه در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیما در خصوص بازتابهای سفر خود به نیویورک و واکنش مسئولان غربی به این سفر گفت: ایده تشکیل سازمان ملل دستاورد بشری است که به نوعی قرار شد این سازمان مرکز مدیریت جهان به نفع ملت ها باشد در حالی که ایده تشکیل سازمان ملل تاکنون محقق نشده است.

وی با بیان اینکه سازمان ملل بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد شد و تا حدود 35 سال بعد از آن فرصت بود که مسائل جهانی در آن مطرح شود، افزود: بعد از فروپاشی شوروی سابق و قدرت گرفتن بیشتر آمریکا ، سازمان ملل به موجودی بی خاصیت تبدیل شد و حرفهایی در آن مطرح می شد که به هیچ کس برنخورد.

رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به اینکه ملت ایران هیچ گاه نمی تواند نسبت به مسائل موجود در جهان بی تفاوت باشد و شان آنها اقتضا می کند در مدیریت جهان حضور داشته باشند لذا به سازمان ملل رفتیم تا ایده تشکیل این سازمان را بازسازی کنیم.

احمدی نژاد گفت: در طول این 7 سفر همواره مبانی حرف ملت ایران یکی بود. معتقدیم هم اکنون دو کشور بیشتر در مدیریت جهانی اثر گذار نیست که ایران و آمریکا هستند. در طول سالیان گذشته آمریکا بر مجمع عمومی سازمان ملل مسلط بود و لذا تصمیم گرفتیم این سلطه آنها را مدیریت کنیم که در این 7 سال این اتفاق افتاد و با وجود اینکه حرفهای ما مبانی واحدی داشت اما ادبیات و افق روشنی را به جهانیان نشان داد.

وی با تاکید بر اینکه سفر امسال هیئت جمهوری اسلامی ایران به نیویورک دارای اهمیت ویژه ای بود افزود: هم اکنون شرایط جهان خاص است و بحران اقتصادی و سیاسی در آن حاکم است. شرایط منطقه هم دارای حوادث گوناگون متعدد است. جمهوری اسلامی ایران در مورد تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه حرف های زیادی دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: سوالات ظریف و پیچیده ای در مورد منطقه وجود دارد که نمی توان به سادگی به آن جواب داد و هنوز تحلیل دقیقی عرضه نشده است.

احمدی نژاد همچنین شرایط داخلی در آستانه هفتمین سفر خود به نیویورک را مورد اشاره قرار داد و گفت: شش ماه است که منفی بافی و تبلیغات زیادی علیه دولت انجام می شود و این سخنان به گونه ای شده بود که دشمنان عنوان می کردند موضع دولت پائین آمده است.

وی با بیان اینکه دشمنان ماموریت هایی را به بعضی در داخل سپرده بودند تا حرف های بی ربطی در خصوص دولت بزنند خاطرنشان کرد: جایگاه ایران در عرصه بین المللی توطئه آنها را خنثی کرد و حتی نمایندگان رسانه های خارجی در نیویورک مجبور شدند بیایند و در صف مصاحبه با نماینده ایران قرار بگیرند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هممواره دو نطق در سازمان ملل مورد ارزیابی رسانه ها و تحلیلگران قرار می گیرد افزود: نطق امسال اوباما بسیار ضعیف بود و قصد داشت از موضع حاکم جهانی صحبت کند و دیدید که مسائل گوناگون را به هم چسبانده بود.

احمدی نژاد تصریح کرد: نطق ما در سازمان ملل ریشه یابی وضعیت دنیا بود . معتقدم هر چه ما بیان کردیم اوباما مستندسازی کرد و حرف های وی تایید کننده مواضع ملت ایران بود.

وی با بیان اینکه مواضع ایران در سازمان ملل مورد استقبال بسیاری در آمریکا و جهان قرار گرفت افزود: البته برخی بی اخلاقی هایی را انجام دادند اما حرف های ملت ایران آنقدر روشن بود که کسی نتوانست آن را نفی کند.

رئیس جمهور با اشاره به نطق خود درسازمان ملل گفت: سئوالهای ما بسیار جدی و اساسی بود و باید به آنها پاسخ داده شود ما معتقدیم امروز فضای افکار عمومی دنیا متاثر از ملت ایران است. ملت ایران از عوامل اصلی بیداری انسانی در جهان است. هم اکنون اندیشه های ملت ایران و جهانیان به هم نزدیک شده البته ما باید افکار خود را تعدیل کنیم و به نیازهای جهان نزدیک تر شویم.