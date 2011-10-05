به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی، صبح سه‌شنبه در نشست مشترک با برگزارکنندگان همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی، با بیان اینکه جهاد برای شرایط سخت و حساس است، گفت: اکنون با گذشت نیمی ازسال میزان آبرسانی به قم 1300 لیتر در ثانیه شده است، درحالی که آبرسانی در ماه‌های ابتدایی سال 2500 لیتر در ثانیه بود.



وی با دفاع از طرح آبرسانی به شهر قم، ادامه داد: برخلاف مخالفت‌هایی که برای طرح انتقال آب به قم وجود داشت و دوستان این طرح را اقتصادی نمی‌دانستند، اگر این طرح اجرایی نمی‌شد، آبی که برای شیرین کردن مناسب باشد در قم وجود نداشت.



عضو جامعه مدرسین حوزه گفت: نباید لفظ جهاد را یک کلمه ساده فرض کنیم. جهاد یک کلمه مقدس با ابعاد الهی و متعالی است و باید در شرایط حساس و سخت زندگی فردی و اجتماعی جهاد گونه عمل کنیم.



وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری شرایط سخت کنونی را درک و امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند، افزود: دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب جنگ نرم و مذبوحانه خود را در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برنامه ریزی کرده و انجام می‌دهند.



آشتیانی با تاکید براینکه جهاد در عرصه کشاورزی با استفاده از علم و فناوری امکان پذیراست، گفت: درکنار فناوری نوین و روز باید از تجربیات عملی و توانمندی کاربردی کشاورزان مجرب استان برای ارتقا و نتیجه گیری در همایش ملی جهاد اقتصادی درعرصه کشاورزی سود جست.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اگر جهاد اقتصادی نباشد، وابستگی فرهنگی ایجاد می‌شود، اظهار داشت: در کشور پرجمعیتی مانند ایران اگر جهاد اقتصادی نباشد، فرهنگ غنی اسلامی ما تحت تاثیر کشورهای قدرتمند اقتصادی قرار خواهد گرفت.



وی با بیان اینکه جهاد اقتصادی باید یک امر فراگیر باشد، گفت: باید همه مردم در هر جایگاهی که هستند از مزایا و ضرورت جهاد اقتصادی مطلع و فرایند آن را در زندگی خود لمس کنند.



عضو جامعه مدرسین، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را در کاهش مصرف و جهش اقتصادی کشور مثبت و مهم ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه امروز کشور رشد اقتصادی خوبی داشته است و وابستگی در محصولات کشاورزی به شدت رو به کاهش است.



وی افزود: باید زمانی را یاد بیاوریم که توانایی تولید یک ماه گندم مورد نیاز کشور را نداشتیم اما اکنون به یک قطب مهم تولید گندم در منطقه تبدیل شده ایم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، درپایان با تاکید بر اینکه همایش ملی جهاد اقتصادی باید در راستای رفع مشکلات کم آبی کشاورزان قمی باشد، گفت: مجریان این همایش با دعوت از مسئولان مهم کشوری اهمیت جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی را حساس و مهم جلوه دهند.