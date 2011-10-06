تبلیغات زود هنگام مطبوعات در اردبیل/ انتخابات دوباره وسوسه انگیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی اجمالی به دکه های مطبوعاتی و برخی سایت های خبری این روزها موج تبلیغات گسترده مطبوعات را بر خلاف قوانین و اخلاق مطبوعاتی تایید و تصریح می کند.

بسیاری از 32 نشریه مکتوب استان و برخی سایت های خبری با فاصله حدود 6 ماه از انتخابات مدتی است در اختیار کاندیداهای مورد نظر خود با جهت گیری های فکری و عقیدتی جدید فعالیت می کنند.

زیر پا گذشتن اخلاق حرفه ای برای یک مشت اسکناس

در حالی که بسیاری از وقایع و اخبار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری استانی در انتظار توجه و پرداخت مطبوعات استان در حالت تعلیق است تیترهای اول، صفحات اول و محوریت توجه بسیاری از نشریات کاندیدا های نمایندگی مجلس شده است.



این طرح و نقش ها ی غیر عادی و غیر معمول که از تغییر کیفیت چاپ، تغییر کیفیت کاغذ و حتی تبدیل نشریاتی که تا دیروز سیاه و سفید بودند به نشریات رنگی حاکی از تغییر موضع مقطعی و در اکثر مواقع به جهت صرفه اقتصادی است.



بررسی های اخیر از روند فعالیت مطبوعات استان با صحه گذاشتن به کیفیت اندک در انتشار اخبار و گزارشات نشان می دهد هر از چند گاهی حوادثی همچون انتخابات شورای شهر و یا نمایندگان مجلس و حتی ریاست جمهوری با رنگ و طعم تازه بدون توجه به رسالت و شان حرفه ای خود ضائقه شهروندان را با نشر خود تلخ و آنان را نسبت به حرفه خود بدبین و بی اعتماد می کنند.



طبق اظهارات یکی از شهروندان، مهمترین انتظار شهروندان از اصحاب رسانه و مطبوعات بیان واقعیت و پرداختن به اخبار و اتفاقات مهم استانی است تا هم از طرفی اطلاع رسانی صورت گیرد و هم فرهنگ سازی.



یاسر عبادی در ادامه متذکر شد: وقتی صفحه اول نشریه ای به عکس و جمله ای از یک کاندیدا محدود می شود نه تنها در معرفی و شناخت آن کاندیدا نتیجه ای نخواهد داشت بلکه شهروندان را نسبت به حفظ استقلال و ماهیت حرفه ای آن نشریه بدبین خواهد کرد.



عبادی در ادامه عنوان کرد: نشریات استانی که در مواقع عادی سال حتی خوانندگان را ترغیب به مطالعه خود نمی کنند در آستانه انتخابات با رنگ و طرح تازه حتی قیمت اندک و حتی رایگان به دست شهروندان می رسند.



وی افزود: هر فعالیت مطبوعاتی در آستانه و زمان انتخابات نیاز به دور اندیشی و درایت اصحاب قلم دارد.



عبادی در ادامه تصریح کرد: اصحاب قلم و رسانه روشنگران و هادیان اذهان عمومی هستند و این خلاف اخلاق حرفه ای است که به خاطر صرفه های اقتصادی در اختیار کاندیدا و یا شخص یا اندیشه یا حذب و گروه خاصی باشند.

کنترل مطبوعات توسط کاندیداها خلاف جریان آزاد اطلاعاتی است



طبق ماده 4 قانون مطبوعات:"هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد".



همچنین مطابق با تبصره 1 مرتبط با این قانون:"متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد".



باید افزود توجه صرف به یک خط فکری و یا به یک شخص و غفلت از رسالت اطلاع رسانی در سایر حوزه ها نه تنها پشت پا زدن به اخلاق حرفه ای است که طبق قوانین جرم محسوب می شود و هیچ کاندیدایی حق کنترل یک نشریه را ندارد.



از طرفی تخطی از پوشش اخبار و معضلات و مشکلات نه تنها در توجه شهروندان است بلکه از اهم موضوعاتی است که شهروندان به واسطه آن به نشریه ای امتیاز می دهند.



همچنین فعال شدن تعدادی از نشریات که در شرایط عادی هیچ گونه فعالیتی از آنان دیده نمی شود به ضعف نظارت های نهاد های مربوطه برمی گردد.

نظارت کافی نیست

به گفته یک استاد دانشگاه ساکن اردبیل، مطبوعات اردبیل از تعداد نسخ فروش خود می توانند اقبال عمومی از نشریه خود را برآورد کنند.



زهرا دوستدار با اشاره به هفته نامه های محلی باقی مانده بر روی دکه روزنامه فروشی به خبرنگار مهر گفت: کیفیت کاری نشریات خوب ثابت کرده است که اگر نشریه ای برآمده از دغدغه های مردم و برای مردم باشد شهروندان برای خرید آن هیچ وقفه ای به خرج نمی دهند.



دوستدار افزود: کیفیت مطبوعات محلی یک جامعه بیانگر سطح فرهنگ و پختگی فکری آن جامعه است و هرچقدر این کیفیت ارتقا یابد در سطح آگاهی عمومی شهروندان تاثیر مستقیم خواهد داشت.



وی با اشاره به ضعف مدیریت های کارامد در حوزه مطبوعات استان در ادامه تصریح کرد: نبود افراد متخصص و پایبند نبودن به اصول کار در کنار نظارت های سطحی و زودگذر باعث شده است مطبوعات ما در سطح ملی هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشد.



این استاد دانشگاه در ادامه افزود: مطبوعات اردبیل به جای زنده شدن در آستانه انتخابات و تبدیل شدن به اربابان حلقه به گوش نیازمند روح و جان تازه ای است تا به درد ها ومشکلات شهروندان بپردازد.



دوستدار در ادامه عنوان کرد: در چنین تحولات مهم سیاسی اجتماعی است که هر مطبوعه ای شان و منزلت و ثبات و تعهد خود را نشان می دهد و این مهم از چشم شهروندان پوشیده نخواهد ماند.

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از این رو باید افزود فضای آشفته مطبوعات اردبیل که انتظار می رود در صورت ادامه بی توجهی و عدم نظارت به سمت و سوی بی راهه ای بی برگشت کشیده شود این روز ها خالی از هر گونه تعهد و تخصص شده است.



افزایش سرقت های ادبی،بی انصافی ها و عدم همکاری اصحاب مطبوعات،زیرآب زنی و بهره نبردن از اخلاق اولیه کاری،نبود تخصص و تبدیل کردن مطبوعات به یک کالای مصرفی و تزئینی و بی توجهی به مسئولیت خطیر خبرنگاری تنها گوشه ای از هرج و مرج فعلی نشریاتی است که حیات دارند اما خوانده نمی شوند.



دست نشریاتی که به سادگی تصمیم می گیرند در اختیار منافع فرد خاصی فعالیت کنند در کنار آسیب به منزلت خود به بدنه مطبوعات استان نیز آسیب های جدی وارد می کنند و مطبوعات را به چندین سال عقب گرد مجبور می سازند.



همچنین بی توجهی به رسالت خبرنگاری صرف باقی ماندن و زیستن فردی چنین دست افرادی را نه تنها در زمره روشنگران جامعه قرار نخواهد داد بلکه همواره حتی با گذشت زمان ذهن بیدار شهروندان آنان را قضاوت خواهد کرد.

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گزارش: ونوس بهنود