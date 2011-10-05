احمدی نژاد وارد استان همدان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان همدان، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از اعضای کابینه صبح امروز چهارشنبه وارد استان همدان شد و مورد استقبال امام جمعه، استاندار و برخی از مسئولان استانی قرار گرفت.

احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در ورزشگاه شهدای قدس همدان در جمع سخنرانی خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه برنامه های خود در روز نخست دومین سفر از دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت به استان همدان به شهرستان های رزن، کبودرآهنگ و بهار سفر خواهد کرد و در جمع مردم این شهرستان ها به ایراد سخن خواهد پرداخت.

احمدی نژاد شامگاه امشب با علما و روحانیون استان همدان نیز دیداری خواهد داشت.

همچنین قرار است رئیس جمهور فردا پنجشنبه در دومین روز ازاین سفر به شهرستان های فامنین، ملایر، نهاوند، تویسرکان و اسدآباد سفر کند.

از دیگر برنامه های احمدی نژاد در روز دوم سفر، تشکیل کارگروه اشتغال و حضور در جلسه هیئت دولت است.

همچنین رئیس جمهور در روز جمعه این هفته قرار است با خانواده شهدا و ایثارگران، منتخبان و مدیران اجرایی استان همدان دیدار کند.

بنا بر این گزارش، گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم استان از طریق شبکه استانی نیز از دیگر برنامه های احمدی نژاد در این سفر است.