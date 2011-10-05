به گزارش خبرنگار مهر، سال‌های اخیر با افزایش تعداد شبکه‌های تلویزیون و زمان پخش برنامه‌ها از روزی چند ساعت به شبانه‌روزی، فیلم و مجموعه‌های زیادی در ژانرهای مختلف از ملودرام گرفته تا تاریخی، پلیسی و... تولید و پخش می‌شود. ابتدا تولید آثار نمایشی بیشتر برای پر کردن آنتن امری ناممکن به حساب می‌آمد، اما با جذب تهیه‌کنندگان و کارگردانان جوان این امر میسر شد.

طبعاً با افزایش تقاضا، توجه به کیفیت کمرنگ شد، با این حال هر روز شاهد تولید تله فیلم‌ها و مجموعه‌های مختلف تلویزیونی هستیم. در حال حاضر تله فیلم سازی و مجموعه‌سازی روند صعودی در سازمان صدا و سیما پیدا کرده است، بدون آنکه مورد آسیب‌شناسی و کارشناسی قرار بگیرد.

با این شرایط و با تعداد کثیر فیلم‌های تلویزیونی و مجموعه‌ها به خاطر سپردن نام‌ آنها هم دشوار شده و تنها تعداد کمی از آثار نمایشی فاخر در ذهن مخاطب باقی می‌ماند. شاید بتوان گفت دلیل این مسئله از تهیه‌کنندگی شروع می‌شود و به دیگر عوامل یک پروژه ختم می‌شود.

یکی از معضلاتی که این روزها با آن رو به رو هستیم، ورود تهیه‌کنندگان غیرحرفه‌ای به تلویزیون هستیم که این مسئله منجر به بالا رفتن دستمزد بازیگران و دیگر عوامل شده‌ است. در واقع این افراد نه تنها به آثاری که تولید می‌کنند ضربه می‌زنند، بلکه چرخه تولید هم برای تهیه‌کنندگان پیشکسوت و با سابقه سازمان صدا و سیما را به هم می‌ریزند، چرا که بازیگری که با یک تهیه‌کننده غیرمتخصص کار کرده و دستمزد بالایی گرفته دیگر حاضر نیست با یک تهیه‌کننده با سابقه کار می‌کند و یک دستمزد کم دریافت کند.