به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی که به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: شعار "امسال سهم من در امنیت و آرامش؟ " است. تامین امنیت یک موضوع دشوار و پیچیده بوده و در اغلب جوامع شاهد سیر نزولی امنیت و افزایش جرایم هستیم. توسعه حاشیه نشینی، افزایش شهرنشینی و پیشرفت علم باعث توسعه جرم شده است. در گذشته مجرم تنها به دزد، راهزن و زوگیریر گفته می شد اما امروزه جرم و مجرم ابعاد وسیع تری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: گسترش دانش بشری و وجود جرایم فضای مجازی موجب پیدایش مجرمان ناپیدا با جرم های وسیع شده است. امروزه رسانه ها و ماهواره به ترویج فساد می پردازند و دیگر مرزی در عبور اجتماعی، سیاسی و اخلاقی وجود ندارد. بسترسازی برای نافرمانی مدنی و ایجاد شکاف بین مردم و مردم و حکومت و مردم ابعاد جدید جرم است. این در حالی است که توسعه جرایمی همانند مواد مخدر، تروریست و خشونت هم اکنون در دستور کار مجرمان قرار دارد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اختلاس بزرگی که چندی پیش کشف شد تاکید کرد: پلیسی که در خیابانها برای ایجاد امنیت گشت می زند دیگر نمی تواند با این جرایم مقابله کند و نیاز به یک پلیس به روز و کارآمد داریم. شعار امسال هفته ناجا بر این امر تاکید دارد که امنیت یک موضوع چند بعدی است که سه ضلع مردم، حاکمیت و پلیس در تامین آن نقش دارند.

احمدی مقدم تاکید کرد: حاکمیت وظیفه قانونگذاری و رفع خلاءها را دارد چرا که مجرمان همیشه از خلاهای قانونی برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. اگر دستگاهی امروز به موقع به وظیفه خود عمل نکند در آینده با بحران روبرو می شویم. انبوه بیکاری می تواند زمینه ساز بروز جرم باشد. همچنین تاخیر در ازدواج موجب افزایش فساد اخلاقی می شود.

وی تصریح کرد: مشکلات دستگاه آموزش و ریزش دانش آموزان باعث می شود که بخش عمده ای از آنها به مجرمان بالقوه تبدیل شوند. همه باید به وظیفه خود به خوبی عمل کنند تا سرریز کم کاری به ناامنی تبدیل نشود.

احمدی مقدم به نقش مردم در تامین امنیت اشاره کرد و گفت: امروز دیگر مردم نمی توانند مطالبه گر امنیت باشند و باید خودشان نیز در راستای گسترش امنیت گام بردارند. وقتی نگاه جامع اعمال شود می توانیم به دستاوردهای خوبی برسیم. به عنوان مثال با همکاری مردم و رسانه ها و وجود قانون محکم توانستیم تلفات رانندگی را کاهش دهیم. در حال حاضر با توجه به وجود 14 میلیون خودرو شاهد کاهش 7 هزار نفری تلفات رانندگی هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فروش اجناس قاچاق در فروشگاههای تهران گفت: در مرزها مبارزه خوبی با ناامنی و فساد اقتصادی انجام می شود اما شاهد فروش اجناس قاچاق در فروشگاههای تهران هستیم. باید به وضعیت معیشت مرزنشینان توجه شود و همه دستگاهها اقتصاد جایگزین را برای این افراد طراحی کنند. نمی توان مرز را بست و توجهی به معیشت مرزنشینان نداشت.

وی نقش قوه قضائیه را در ایجاد امنیت مهم برشمرد و تاکید کرد: اجزای حاکمیت مردم و قوه قضائیه می توانند در تامین امنیت نقش ویژه ای را ایفا کنند، قوه قضائیه با صدور احکام قاطع در زمان مناسب می تواند از بروز جرم جلوگیری کند. البته همه دستگاهها باید در جای خودشان به ایفای نقش بپردازند تا امنیت تامین شود. ما به تنهایی نمی توانیم امنیت را تامین کنیم اما این بدان معنا نیست که نیروی انتظامی از وظیفه خود فرار می کند.

احمدی مقدم ادامه داد: پلیس علاوه بر تامین امنیت به ارائه خدمات اجتماعی، نظم و انضباط اجتماعی می پردازد.

وی خواستار حرفه ای گرایی و تقویت دانش در پلیس شد و تاکید کرد: باید دانش و قدرت و توان روانشناختی و ارتباط با رسانه ها در نیروی انتظامی تقویت شود. امروز احساس امنیت از امنیت مهم تر است. همچنین با توجه به روند تهدیدات باید خود را به روز کنیم و با استفاده از تجهیزات مدرن همواره پاسخگوی مطالبات مردم و تامین امنیت باشیم.

احمدی مقدم تاکید کرد:جایگاه نیروی انتظامی در سند پنجم و چشم انداز این نیرو در سال 1404 ترسیم شده است و توجه به زیرساخت ها و تاکید بر نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی پلیس در دستور کار قرار دارد. همچنین نگاه ویژه ای را به تامین معیشت داریم. ما به دنبال ارتقای سلامت نیروی انتظامی هستیم. ناهی منکر هیچ وقت نمی تواند خودش منکر انجام دهد البته نمی خواهیم در نیروی انتظامی معصوم تربیت کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی از کاهش جرایم خشن و بهبود وضعیت امنیت اخلاقی خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون جرایم خشن در کشور کاهش یافته است و شاهد بهبود وضعیت اخلاقی و انضباط اجتماعی هستیم. همچنین رضایت مردم نیز در این مدت بالا رفته است.

وی در پایان با انتقاد از رسانه ها به علت انتشار خبر کذب تردد خودروی 6 میلیاردی در پایتخت اظهار داشت: مردم نیاز به آرامش دارند و برخی از رسانه ها که دست در دست اصحاب ثروت دارند با انتشار برخی از اخبار نادرست ذهن آنها را متشنج می کنند در حالیکه نباید این گونه اخبار منتشر شود.