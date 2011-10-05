واگنهای ملی در شرکت واگن پارس اراک طراحی و تولید می شود

حسین عاشوری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با انعقاد قرداد طراحی و ساخت واگنهای ملی فی ما بین شرکت واگن پارس اراک و متروی اهواز حصر طراحی واگن توسط شرکت های خارجی با حمایت سازمان گسترش به دست متخصصان جوان شرکت واگن پارس اراک شکسته شد.

وی ادامه داد: در این قرارداد شرکت واگن پارس اراک مکلف به طراحی و ساخت 120 دستگاه واگن مترو برای قطار شهری اهواز است.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک یادآور شد: نمونه سازی واگن های ملی برای قطار شهری اهواز در سال جاری و تولید واگنها از ابتدای سال آینده در دستور کار شرکت واگن پارس اراک قرار می گیرد.

عاشوری ارزش این قرارداد را هزار و 600 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مدت زمان اجرای این قرارداد 42 ماه است این درحالیست که اولین نمونه های طراحی و تولید شده 16 ماه دیگر آماده تحویل خواهند بود.

160 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی حاصل طراحی و تولید واگن ملی در واگن پارس

وی ادامه داد: 10 درصد از مجموع ارزش قرارداد طراحی و تولید واگن های ملی در شرکت واگن پارس اراک یعنی رقمی معادل 160 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی است.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک با اشاره به توان مهندسی موجود در شرکت واگن پارس اراک بیان داشت: در حال حاضر 200 مهندس متخصص طراحی و تولید در شرکت واگن پارس اراک مشغول به کارند که توانسته اند طی یک سال گذشته با بهره گیری از دانش فنی بومی طراحی واگنها را از انحصار شرکتهای خارجی درآورده و این افتخار را در سال جهاد اقتصادی نصیب شرکت واگن پارس اراک کنند.

عاشوری با تاکید بر ضرورت توجه همه مسئولان کشور به صنعت بومی کشور بیان داشت: جوانان غیورایران اسلامی جوانانی خوش و فکر و با استعداد هستند که با اندک فرصتی از سوی مسئولان می توانند گامهای بزرگی در راستای استقلال صنعتی کشور بردارند.

ساخت 825 واگن باری، واگن مترو و ترن ست طی سالجاری در واگن پارس اراک

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک در بنخش دیگر سخنان خود از ساخت 825 واگن باری، واگن مترو و واگن ترن ست در شرکت واگن پارس اراک طی سال جاری خبر داد.

عاشوری گفت: از مجموع این تعداد 700 واگن باری، 105 واگن مترو برای قطار شهری تهران و 20 واگن ترن ست برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران است.

وی یادآور شد: این قرادادها با همکاری1600 نیروی انسانی فعال در شرکت واگن پارس اراک اجرا می شوند.

تنها 50 درصد از ظرفیت واگن پارس اراک درگیر کار است

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: کل پروژه های در دست اجرای واگن پارس اراک در 50 درصد ظرفیت این شرکت انجام می شود و 50 درصد مابقی همچنان خالی است.

عاشوری با تاکید بر ضرورت همکاری بخش خصوصی با شرکت واگن پارس اراک باتوجه به نیاز تعریف شده به واگن در برنامه پنجم توسعه گفت: سیستم بانکی باید با حمایت بیشتراز بخش خصوصی بستر پویایی این بخش را موجبات حرکت چرخ صنعت در کشور می شود را فراهم کند.

واگن پارس کارخانه ای که باهمت مضاعف صنعتگران جان گرفت

کارخانه واگن پارس اراک قبل از انقلاب ایجاد شد و همانند واحدهای دیگر در حالیکه قرار بود جولانگاهی برای مهندسان و تکنسین های خارجی و عرصه ای برای مونتاژ کاری شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت و تلاش مضاعف مهندسان و کارگران اراک راه اندازی شد.

این کارخانه 33 هکتاری، پس از راه اندازی با وجود روحیه انقلابی برای خودکفایی، گستره ای برای بروز و ظهور توانمندی ها و خلاقیت های نیروهای بومی و تبدیل شدن به بازوی توانمند فنی مهندسی کشور شد.

این کارخانه جزو صنایع سنگین کشور است و مانند واحدهای صنعتی دیگر استان مرکزی در دوران دفاع مقدس مسیر خدمت رسانی به رزمندگان را در پیش گرفت.

شاید از این رو واگن پارس یکی از کارخانه هایی است که در پنجم مرداد 1365 مورد بمباران هوایی دشمن قرار گرفت و تعدادی از کارگران و مهندسان این کارخانه به شهادت رسیدند، با این حال کارکنان این کارخانه اجازه ندادند کارخانه حتی یک روز از تولید بازماند و به تکاپوی صنعتی خود ادامه دادند.

پس از دوران دفاع مقدس واحدهای صنعتی استان مرکزی مسیر عادی تولید و سازندگی و کسب فناوری ها را در پیش گرفتند.