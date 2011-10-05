عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-در جریان درگیریها در یمن 11 نفر کشته شدند.
-معترضین سعودی در اعتراض به اقدامات وحشیانه نیروهای دولتی به خیابانهای شهر قطیف آمدند.
- شمار تلفات انفجار موگادیشو به 139 نفر رسید.
-گاردین از پیام های محرمانه معمر قذافی به دفتر وزارت خارجه انگلیس و تلاش "دیوید کامرون" نخست وزیر این کشور برای حمله به لیبی خبر داد.
-اقدام مقامات ایالت کالیفرنیا در انتقال هزاران زندانی از بازداشتگاههای ایالتی به زندان های محلی موجی از نگرانی ها را به همراه داشت.
-آخرین اخبار حکایت از آتش سوزی گسترده در یک کارخانه مواد شیمیایی در ایالت تگزاس دارد.
-دولت آمریکا دو نفر از دزدان دریایی سومالی را به حبس ابد محکوم کرد.
-اعضای کمیته چهارجانبه به اصطلاح صلح خاورمیانه روز یکشنبه در بروکسل دیدار می کنند.
-بر اثر سقوط یک بالگرد در نیویورک یک نفر کشته و چهار فرد دیگر زخمی شدند.
-چین و روسیه در پیش نویس قطعنامه ای به شورای امنیت خواستار احترام گذاشتن به حقوق بشر در سوریه شدند.
-نتایج یک گزارش نشان می دهد که آمریکا در زمان "جرج بوش" با راه اندازی جنگ درصدد تغییر نقشه سیاسی جهان بوده است.
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