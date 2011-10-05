سرمربی تیم والیبال مناطق نفتخیز جنوب معرفی شد

عبدالرضا قیم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رضا ابراهیمی به توافق رسیدیم و او به عنوان سرمربی هدایت تیم والیبال این باشگاه را درمسابقات باشگاه های برترکشور برعهده خواهد داشت.



وی همچنین افزود: محمدرضا جمال پور سرمربی سابق تیم نیز به عنوان مدیر فنی، ابراهیم آرزومند و مسعود گلاب به عنوان مربی، ابراهیمی را در هدایت تیم همراهی می کنند.

مدیر عامل باشگاه مناطق نفتخیز جنوب گفت: با بازیکنانی همچون رضا خداپرست، امین ملک زاده، محسن حسنوند و ایمان مصطفوی نیز به توافق رسیده ایم.

فصل جدید مسابقات والیبال باشگاههای برترکشور با حضور 14 تیم از 27 مهر ماه آغاز می شود. تیم مناطق نفت خیز جنوب در هفته نخست میهمان تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس است.



تیم مناطق نفت خیز جنوب با کسب مقام قهرمانی در مسابقات فصل گذشته دسته اول باشگاه های کشور به رقابتهای دسته برتر صعود کرد.