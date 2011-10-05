به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "زاویه" که با هدف رصد مهمترین اتفاقات وعناوین خبری هفته در حوزه علوم انسانی چهارشنبه هر هفته ساعت 20:30 از شبکه چهارم روی آنتن میرود، این هفته با موضوع نسبت عرفان با اسلام دیدگاههای متقابل را رو در روی هم مینشاند.
در این برنامه مهدی نصیری به عنوان منتقد سنت عرفانی و محسن غرویان به عنوان مدافع این سنت راجع به موضوع برنامه به گفتگو میپردازند.
حوزه پوشش مجله فرهنگی "زاویه" مشخصاً علوم انسانی است و میکوشد ناگفتههای حوزه علوم انسانی را در اختیار مخاطبان خاص این شبکه قرار دهد.
بازپخش مجله تصویری "زاویه" در پاسخ به تقاضای بسیاری از مخاطبان شبکه چهارم در جدول پخش این شبکه قرار گرفت و یکشنبهها ساعت 14:30 برنامه تکرار میشود.
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