خالد بطش درگفتگو بامهر: معادلات منطقه به نفع اسرائیل نیست/ طرح خطرناک تقسیم سوریه به 4 کشور

"خالد بطش" مقام ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در حاشیه برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران با حضور در خبرگزاری مهر به تشریح آخرین وضعیت تحولات فلسطین در این روزها که ابومازن تلاشهایی را در سازمان ملل آغاز کرده پرداخت.



وی در ادامه اظهارات خود درباره شرایط فعلی مسئله فلسطین اظهار داشت: گزینه گروههای مقاومت فلسطین کاملا مشخص است ما با هر گونه توافق و مذاکره ای با رژیم صهیونیستی در مسئله حقوق خود مخالف هستیم. معادلات منطقه به نفع اسرائیل نیست، به همین دلیل ضرورتی ندارد در شرایطی که در موضع ضعف قرار داریم برویم و با آنها توافق امضا کنیم.



بطش تاکید کرد: در بلندمدت شرایط منطقه به نفع اسرائیل نخواهد بود، شما مشاهده کردید در مصر به تدریج چه وقایعی علیه رژیم صهیونیستی رخ داد و چگونه مردم سفارت این رژیم را تسخیر کردند. ما می خواهیم پرونده منازعات با اسرائیل باز بماند، چون در این راستا استراتژیهای بهتری برای اجرا پیدا می کنیم. در ماههای اخیر اسرائیل عوامل خود در منطقه از جمله "حسنی مبارک" و "زین العابدین بن علی" را از دست داده، اما در مقابل حمایت کشورهای اسلامی ایران، مصر، سوریه و لبنان از فلسطین رو به افزایش بوده است.





مقام ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پاسخ به سوالی درباره علل اقدام فعلی ابومازن در سازمان ملل، احتمال طراحی آن در جهت جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به حقوق واقعی خود را دور از ذهن ندانست و تاکید کرد: بعید نیست این طراحی در جهت جلوگیری از بازگشت آوارگان فلسطین به موطن خود صورت گرفته باشد.



وی افزود: شما چند ماه پیش مشاهده کردید که بسیاری از آوارگان فلسطینی از لبنان و سوریه وارد مرزهای فلسطین اشغالی شدند، حالا اگر تعداد این آوارگان به یک میلیون نفر برسد اسرائیل چه اقدامی می تواند انجام دهد. در اینجا قطعنامه ای از سوی سازمان ملل در سال 1994 وجود دارد که بر بازگشت آوارگان تاکید دارد و ما می خواهیم این قطعنامه را به شیوه خود اجرا کنیم.



خالد بطش با اشاره به تحولات بهار عربی اظهار داشت: این تحولات تنها نباید به از بین بردن رژیمهای دیکتاتوری منحصر شود بلکه باید مسئله فلسطین را به عنوان هدف استراتژیک خود قرار دهد.



وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا می توان طرح فعلی ابومازن را مشابه طرح یاسر عرفات در دهه 90 دانست که با رفتن به سازمان ملل گروههای فلسطینی را تنگنا قرار داد، اظهار داشت: این تحلیلی درست از شرایط فعلی است. یکی از مهمترین اهداف آمریکا و کمیته چهارجانبه جلوگیری از مطالبه تمامی سرزمین فلسطین از سوی فلسطینیان است. آنان می خواهند فلسطین را در مرزهای 1967 محدود کنند و به دیگر مسلمانان بگویند شما که نمی توانید از خود فلسطینیان که مرزهای 1967 را قبول کرده اند تعصب بیستری داشته باشد و خواستار مسائلی همچون بازپس گیری تمامی اراضی و قدس شریف باشید. در واقع در این طرح اهداف بزرگی از سوی غرب دنبال می شود.



وی تاکید کرد: البته گروههای مقاومت هرگز زیر بار این مسئله نمی روند و پرونده منازعات با اسرائیل را تا زمان بازپس گرفتن تمامی سرزمین فلسطین باز نگه می دارند.

مقام ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره تحولات اخیر جهان عرب اظهار داشت: مهمترین تحولات اخیر در مصر به عنوان بزرگترین کشور عربی خاورمیانه رخ داده است. مصر در دهه های اخیر چهار جنگ را با اسرائیل تجریه کرده است. بر این اساس، سرنگونی مبارک و تسخیر سفارتخانه اسرائیل در قاهره تحولاتی مهم محسوب می شوند. این حرکت آغاز شده اما هنوز به اهداف موردنظرش نرسیده است.



وی افزود: در تونس و لیبی نیز تحولاتی مشابه مصر رخ داده که فصل مشترک آن را می توان آزادی و رهایی ملل عربی از ظلم رژیمهای دیکتاتوری دانست که البته بر علیه مقاومت و همگام با اسرائیل قرار داشتند. ما معتقدیم هر گونه انقلابی در کشورهای عربی از جمله مصر، تونس و لیبی در نهایت به نفع مصالح فلسطین خواهد بود. چون با این تحولات فلسطین ملل عربی را بدست می آورد اما اسرائیل مزدوران منطقه ای خود را از دست می دهد.



خالد بطش درباره نقش ترکیه در تحولات فلسطین اظهار داشت: اگر بخواهیم به نقش ترکیه اشاره کنیم باید حتما اشاره ای نیز به حمایت همیشگی ایران از ملت فلسطین داشته باشیم. اینکه ترکیه پس از 60 سال روابط استراتژیک، امنیتی و جاسوسی با اسرائیل هم اکنون به ویژه از سوی جریانهای مردمی اش حمایت خود را از فلسطین ابراز می کند، مسئله مثبتی است. در اینجا باید میان مردم مسلمان و معتقد ترکیه که با خلوص نیت حمایت خود را از فلسطین اعلام کردند و دولت آنکارا تفاوت قائل شویم. دولت ترکیه همچنان روابطی با اسرائیل دارد و به این روابط ادامه می دهد. ما از هر گونه تغییر سیاستهای ترکیه که توسط "رجب طیب اردوغان" و "عبدالله گل" صورت گیرد حمایت می کنیم. البته آنان باید تحرکات جدی تری در این زمینه انجام می دادند، اردوغان باید خود سوار بر کشتی مرمره (کاروان آزادی) می شد و از کشته شدن اتباع ترک جلوگیری می نمود.



وی تاکید کرد: البته محبوبیت اردوغان در بین فلسطینیان پس از تحولات اخیر سوریه و موضع گیریهای شخص اردوغان کاهش پیدا کرده است.



وی درباره تحولات سوریه اظهار داشت: نباید حمایت همه جانبه سوریه از گروههای مقاومت لبنان و فلسطین را فراموش کنیم، نظام دمشق به رهبری "بشار اسد" کمکهای فوق العاده ای به گروههای مقاومت ارائه کرده، اما در عین حال ما می گوییم ملت سوریه مطالباتی در زمینه دموکراسی، اصلاحات و حضور در تصمیم سازیها دارد که باید به آنها توجه شود. البته ما در عین حال درباره تلاش آمریکا برای تاثیرگذاری بر جریان اعتراضات سوریه، تلاشها در جهت تقسیم سوریه و خونریزی بیشتر در این کشور هشدار می دهیم. ما با دخالت خارجی در سوریه و خونریزی بیشتر در این کشور مخالفیم و با آغاز گفتگوهای جدی میان مردم و دولت تاکید داریم، چون گزینه دیگری در این زمینه وجود ندارد. البته غربیها در پی تقسیم سوریه به چهار کشور هستند که این طرح خطرناکی است.



مقام ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین با رد وجود اختلافات میان حماس و جهاد اسلامی تاکید کرد: ما همواره بر آشتی ملی تاکید داشته و عاملی برای وحدت فلسطینان بوده ایم. جهاد اسلامی و حماس در راهبرد با هم اختلافی ندارند و اگر اختلافی باشد در تاکتیکهای سیاسی و میدانی است. البته اگر اختلافی جدی ایجاد شود به سرعت با مقامات حماس جلسه گذاشته و آنرا برطرف می کنیم.



بطش در پاسخ به سوالی درباره احتمال جهت گیری آتی حماس به سوی اخوان المسلمین و جهت گیری جهاد اسلامی به سوی ایران، اظهار داشت: ایران در این سالها کمکها و پشتیبانی بیشتری از حماس به نسبت جهاد داشته است. ما تا زمانی که با حماس اختلافی در زمینه استراتژیک و راهبردی نداشته باشیم در یک مسیر قرار خواهیم داشت. من از مقامات ایرانی تقاضا می کنم گفتگویی جدی را با مصر در همه بخشها آغاز کنند چون افقهای گسترده و نقاط مشترک زیادی برای توسعه روابط وجود دارد. ایران همچنین می تواند روابط خود با جریانهایی همچون اخوان المسلمین را توسعه دهد.