چین و روسیه قطعنامه ضد سوری را وتو کردند/ اعلام 4 رای ممتنع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، در متن پیشنهادی این قطعنامه آمده بود که حکومت دمشق در صورت ادامه سرکوب تظاهرات مخالفان خود و هواداران دموکراسی مورد تحریمهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

از پانزده کشور عضو شورای امنیت، 9 کشور به متن پیشنهادی این قطعنامه رأی مثبت دادند.

قطعنامه محکومیت رژیم بشار اسد با رأی ممتنع آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان مواجه شد.

روسیه و چین، از اعضای دائم شورای امنیت، به متن پیشنهادی که فرانسه با همکاری انگلیس، آلمان، و پرتقال تهیه کرده بود، رای مخالف دادند.