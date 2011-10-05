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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۱

در پی پیشنهاد اروپائیها ؛

چین و روسیه قطعنامه ضد سوری را وتو کردند/ اعلام 4 رای ممتنع

چین و روسیه قطعنامه ضد سوری را وتو کردند/ اعلام 4 رای ممتنع

چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت حکومت سوریه را که روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد، وتو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، در متن پیشنهادی این قطعنامه آمده بود که حکومت دمشق در صورت ادامه سرکوب تظاهرات مخالفان خود و هواداران دموکراسی مورد تحریمهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

از پانزده کشور عضو شورای امنیت، 9 کشور به متن پیشنهادی این قطعنامه رأی مثبت دادند.

قطعنامه محکومیت رژیم بشار اسد با رأی ممتنع آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان مواجه شد.

روسیه و چین، از اعضای دائم شورای امنیت، به متن پیشنهادی که فرانسه با همکاری انگلیس، آلمان، و پرتقال تهیه کرده بود، رای مخالف دادند.

کد مطلب 1424731

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