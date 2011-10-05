سهم صادراتی گلستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی صبح چهارشنبه در نشست شورای گفتگو اتاق بازرگانی افزود: این استراتژی، اشتغال، رونق تولید، اقتصاد و امنیت اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد.

وی در خصوص اجلاس ICBC و رویدادهایی نظیر اعزام هیئت تجاری به ترکیه، نمایشگاه و فروشگاه محصولات کشاورزی در آکتائو قزاقستان، سفر قریب الوقوع آقایان نهاوندیان و عسگر اولادی به گرگان، گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته ارائه کرد.

دامغانی افزود: این جلسه بنا به وعده قبلی برگزار شده و هدفمان این است که در پیشبرد برنامه هایی که برای شکوفایی و رونق اقتصادی استان داریم از همه اندیشه ها، به ویژه تجربیاتی که در گذشته صورت گرفته بهره لازم و کافی را ببریم.

در ادامه جلسه پوراله وردی، موحدی، درمانی، علیخانی و عابدی (رؤسا و نواب رؤسا و اعضای هیئت ریسه ادوار گذشته) به بیان دیدگاه ها و نظرات خود با با موضوعاتی نظیر توجه به راهکارهای توسعه صادرات، آموزش، لزوم توجه به کار کارشناسی و برنامه ریزی، لزوم فعال سازی کمیسیونها، توجه به گستردگی کار اتاق، برنامه ریزی برای پربار کردن اعزام هیئتها به خارج از کشور و ... پرداختند.

همچنین در این جلسه هاشمی، مشاور امور بین الملل اتاق، عادل، مسئول دبیرخانه شورای گفتگو و قلیشلی، مدیر روابط عمومی اتاق گزارشی از اقدامات صورت گرفته و نقطه نظرات کارشناسی خود ارائه کردند.

جلسه هم اندیشی با روسا و نواب روسای ادوار پیشین اتاق گرگان به طور مدون و به منظور بهرمندی از خرد جمعی هر سه ماه برگزار می شود.