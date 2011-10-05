چین و روسیه تلاش ها برای فشار "کورکورانه" بر سوریه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چین اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت که در آن اقدام به تهدید علیه سوریه به دلیل سرکوب اعتراضات لحاظ شده بود فشار کورکورانه بر این کشور عربی بدون بهبود اوضاع در آن بود.

"ما ژائوشو" سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانیه ای در این باره گفت: برخی کشورها با ارائه پیش نویسی در صدد اعمال فشار کورکورانه هستند و حتی تهدید کرده بودند که تحریم هایی را علیه سوریه اعمال می کنند این اقدام به بهبود اوضاع منتهی نخواهد شد.

"ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل نیز پس از رای مخالف کشورش به پیش نویس قطعنامه علیه سوریه گفت: روسیه از سرکوب های رژیم بشار اسد حمایت نمی کند، اما مخالف این قطعنامه است زیرا که این قطعنامه "بر اساس فلسفه تقابل" است که در آن یک التیماتوم تحریم گنجانده شده و بر خلاف راه حل مسالمت آمیز برای این حل مسئله است.

"لی باندونگ" نماینده چین در سازمان ملل نیز در این باره اضافه کرد: پکن نگران خشونت های جاری در سوریه و خواستار سرعت بخشیدن به اصلاحات است اما در عین حال مخالف قطعنامه است زیرا که تحریم یا تهدید به تحریم ها به بهبود شرایط در سوریه کمک نمی کند و بر عکس این اقدام، به پیچیده شدن شرایط می انجامد.

اما "ژرارد آرود" سفیر فرانسه در سازمان ملل اقدام چین و روسیه در وتو این قطعنامه را تقبیح کرد و گفت: اقدام به وتو این قطعنامه بر خلاف حس تاریخی موجود در سراسر منطقه و در واقع تمجید از کلیت سرکوب خون آشامانه ای است که ادامه دارد.

قطعنامه محکومیت رژیم بشار اسد با رأی ممتنع آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان و رای مخالف چین و روسیه مواجه شد.



در متن پیشنهادی این قطعنامه که از سوی فرانسه و با همکاری انگلیس، آلمان و پرتقال تهیه شده بود، آمده که حکومت دمشق در صورت ادامه سرکوب تظاهرات مخالفان خود و هواداران دموکراسی مورد تحریمهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت.



از پانزده کشور عضو شورای امنیت، 9 کشور به متن پیشنهادی این قطعنامه رأی مثبت دادند.