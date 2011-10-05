به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که روز سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوالی در رابطه با مذاکره با دولت کانادا برای استرداد محمود رضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران که بعد از افشای تخلف مالی اخیر از کشور خارج شده است و نیز در خصوص تابعیت دوگانه وی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی ما تابعیت مضاعف را قبول نداریم و کسی که بخواهد تابعیت مضاعف داشته باشد باید مراحل قانونی ترک تابعیت را طی کند.

تابع سیستم قضایی هستیم



وی افزود: اینکه مسئولان تابعیت دوگانه داشته باشند و ما بر اساس قوانین عمل می کنیم اما اینکه جرمی مرتکب شده یا نشده را سیستم قضایی مشخص می کند و ما تابع سیستم قضایی هستیم.

واکنش به مسئولان دو تابعیتی



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با اینکه آیا وزارت خارجه آمار و اطلاعاتی از تعداد مسئولان دارای تابعیت دوگانه در اختیار دارد، گفت: تابعیت مضاعف خلاف قانون اساسی است و جزو کارهای مجاز محسوب نمی شود که ما بررسی کنیم چه کسانی تابعیت دوگانه را کسب کرده اند.



وی افزود: دستگاههای مربوطه به وظایف خود در این رابطه عمل می کنند و این موضوع به عهده وزارت امور خارجه نیست اما اگر اطلاعاتی در این خصوص به دست بیاوریم در اختیار مقامات مربوطه قرار خواهیم داد.

شروط ایران برای شرکت در اجلاس بن



خبرنگار مهر همچنین در رابطه با حضور و سطح هیئت مشارکت کننده از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین المللی بن که برای بررسی موضوع افغانستان برگزار خواهد شد، سئوال کرد که مهمانپرست در این خصوص با اشاره به اینکه دعوت از ایران در دست پیگیری است، گفت: ما روابط خوبی با افغانستان داریم.



وی تصریح کرد: حل مشکلات افغانستان مستقیما بر امنیت منطقه و ایران تاثیرگذار است و این باعث شده که یکی از اولویت های دستگاه سیاست خارجی ایران موضوع افغانستان باشد.



مهمانپرست تاکید کرد: تلاش ما برای پیگیری موضوعات به صورت منطقه ای است و این موضوع همواره در دستور کار بوده است.



وی عنوان کرد: در 30 سال گذشته ما هزینه های زیادی را در خصوص افغانستان پرداخت کرده ایم که پذیرش 3 میلیون تبعه افغانستان در 30 سال گذشته و آموزش جوانان افغان در مدارس و دانشگاههای ایرانی و هزینه هایی که بابت مشکلات افغانستان بوده نشان دهنده روابط خوب ما با افغانستان است.



دستیار ویژه وزیر خارجه گفت: اینکه در اجلاس نشست های بین المللی حل مشکلات افغانستان با چه تدبیری پیگیری شود و چه میزان مقامات افغانی در آن نقش داشته باشند و جایگاه کشورهای منطقه برای ایفای نقش در خصوص موضوع افغانستان تعیین کننده حضور ، عدم حضور و سطح حضور ایران در اجلاس بن است.

واکنش به تعرض به نمایندگی ایران در باکو



مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با تعرض صورت گرفته به نمایندگی های ایران در آذربایجان تصریح کرد: روابط ایران با کشورهای همسایه خوب و دوستانه است و روابط گسترده با کشورهای همسایه جزو اصول ثابت ماست و با آذربایجان نیز روابط دوستانه داریم و مسائلی که ممکن است مطرح شود باید توسط مقامات مسئول بررسی شود و ما اجازه نمی دهیم روابط خوب بین دو کشور دچار اختلال شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص تعرض صورت گرفته گفت: اگر مواردی باشد که در جهت خلاف روابط دوستانه باشد پیگیری می شود تا حل شود. مسائل ممکن است در رابطه با دفاتر نمایندگی پیش بیاید که توسط وزارتخارجه و مسئولان ذیربط پیگیری و بررسی می شود.

مقامات بحرین خواستند به ما توضیح بدهند



رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال که دیدار وزیر خارجه ایران و بحرین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با چه توجیهی صورت گرفته است، تصریح کرد: سیاست کشور ما در مورد بحرین کاملا مشخص است و ما از مطالبات مردم و خواسته های مشروع آنان حمایت می کنیم و توصیه ما برقراری آرامش و توجه به خواسته های مردم است و توصیه می کنیم دولت ها به مطالبات مردمشان گوش دهند و به آن پاسخ مثبت دهند.

وی افزود: سرکوب مردم راه حل آرامش و اقتدار نخواهد بود.

دستیار ویژه وزیر خارجه در رابطه با علت دیدار وزرای خارجه ایران و بحرین گفت: مقامات بحرینی به دنبال تماس با مقامات ما بودند تا وضعیت کشورشان را توضیح بدهند و به دنبال درخواست وزیر خارجه بحرین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ملاقاتی بین وزرای خارجه ایران و بحرین صورت گرفت و مطالبی که ما در خصوص بحرین به آن اعتقاد داریم در این دیدار مطرح شد.

در سوریه فتنه در جریان است



مهمانپرست در رابطه با تحولات سوریه نیز گفت: فکر می کنیم در مورد سوریه فتنه ای توسط کشورهای حامی رژیم صهیونیستی در حال انجام است و به دنبال بی ثباتی در سوریه هستند. ما هر نوع دخالت خارجی را محکوم می کنیم.

وی افزود: اصلاحاتی در سوریه در حال انجام است و فضا آرام است بدون دخالت خارجی ها موضوع می تواند حل و فصل شود.

واکنش به برقراری ارتباط نظامی ایران و امریکا



خبرنگاری در رابطه با درخواست مقامات آمریکایی برای برقراری خط مستقیم بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس سئوال کرد که مهمانپرست گفت: گویا مقامات نظامی آمریکایی چنین بحثی را مطرح کرده بودند و پیشنهادی بوده که صرفا توسط مقامات نظامی داده شده و به صورت رسمی چنین چیزی را دریافت نکرده ایم. باید از هر گونه تنش در منطقه جلوگیری کنیم و هر راهی که کمک می کند که تنش ایجاد نشود باید مورد توجه قرار گیرد.

مهمانپرست افزود: بهترین راه برای جلوگیری از تنش این است که نیروهای خارجی منطقه خلیج فارس را ترک کنند و به این ترتیب زمینه تنش خود به خود از بین می رود.

دریاچه ارومیه مسئله داخلی است



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در رابطه با اظهارات برخی مسئولان آذربایجان در خصوص دریاچه ارومیه و بحث انتقال سهم ایران از ارس به این دریاچه گفت: دریاچه ارومیه موضوع داخلی ماست و توسط مسئولان در دست بررسی است و بیشترین تلاش را صورت خواهیم داد تا وضعیت محیط زیستی دریاچه ارومیه به وضعیت مطلوب خود نزدیک شود.

وی تاکید کرد: اظهارات مقامات مسئول و غیر مسئول از کشورهای دیگر پذیرفته نیست و باید از اظهار نظر درباره مسائل کشورهای دیگر جلوگیری شود.

مهمانپرست اضافه کرد: مسائل مرزی توسط کمیته های دو جانبه در دستور کار قرار دارد که توسط کارشناسان بررسی خواهد شد.

کسی در امور سوریه دخالت نکند



وی در خصوص ارتباط ایران با مخالفان دولت بشار اسد که برخی رسانه ها مطرح کرده اند گفت: موضوع سوریه یک مسئله داخلی است و هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را ندارند و سابقه دخالت کشورهای منطقه و فرامنطقه ای در کشورها نیز سابقه خوبی نیست. ما توصیه می کنیم به جای دخالت در امور داخلی باید زمینه گفتگوی سازنده بین مردم و دولت ها فراهم شود.

دستیار ویژه وزیر خارجه عنوان کرد: مطالبات مردمی باید شنیده شود و به هیچ وجه سرکوب و برخورد خشونت آمیز را صحیح نمی دانیم.

مهمانپرست ادامه داد: در داخل سوریه مسائلی بوجود آمده که برخی جریانات مشغول فعالیتند تا بی ثباتی ایجاد کنند.

اشتون هنوز جواب نداده



خبرنگاری پرسید آیا اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادثه اروپا پاسخ نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را داده است که مهمانپرست گفت: فکر نمی کنم پاسخ نامه آقای جلیلی داده شده باشد به محض دریافت رسانه ها مطلع خواهند شد.

پیگیری وضعیت امام صدر از طریق سفارت



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اظهارات وزیر خارجه لبنان مبنی بر اینکه اطلاعاتی در رابطه با امام موسی صدر به دست آورده است گفت: ما هم مشغول پیگیری و تماس و رایزنی هستیم. امیدواریم اطلاعات دقیقی دریافت کنیم و تحقیقاتی را با همکاری آنها دنبال می کنیم و سفارت ما در لیبی نیز یکی از موضوعاتی را که دنبال می کند وضعیت امام موسی صدر است.

توصیه به پلیس امریکا



وی در واکنش به برخورد پلیس آمریکا با تظاهرات مردم در نیویورک نیز گفت: یکی از اعتراضاتی که وجود دارد درباره ریشه های بحران اقتصادی در آمریکا و غرب است که سیاستگذاری پولی و مالی آمریکا باعث بروز مشکلاتی شده است و طبق معمول تظاهراتی که برای بیان نظرات مردمی صورت گرفت در آمریکا مثل کشورهای غربی با برخورد و سرکوب پلیس مواجه می شود و ما توصیه می کنیم به جای برخورد خشونت آمیز به صدای مردم گوش دهند.

تامین صفحه سوخت با تکمیل کارخانه جدید

خبرنگاری سئوال کرد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده اظهارات احمدی نژاد مبنی بر اینکه ایران در صورت دریافت اورانیوم 20 درصدی غنی سازی 20 درصدی را متوقف می کند جدی نیست که مهمانپرست در پاسخ گفت: فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران مسیر طبیعی را بر اساس نیازهای داخل دنبال می کند.

مهمانپرست یادآور شد اینکه رئیس جمهور اشاره کرده است در صورت تامین نیاز اورانیوم 20 درصدی غنی سازی آن دنبال نخواهد شد به خاطر آن است که سوخت 20 درصدی برای ادامه رآکتور تهران ضروری است و جان هزاران نفر به تولیدات این رآکتور بستگی دارد و در خطر است.

وی با بیان اینکه کارشکنی را خود غربی ها شروع کردند و مسائل انسانی را سیاسی کرده اند، اظهار داشت به لحاظ اقتصادی هم تولید سوخت 20 درصد صرفه ندارد اما تا وقتی که سوخت رآکتور تهران تامین نشود و برخورد سیاسی با حقوق ملت ایران مانع احقاق حقشان شود مسیر خود را دنبال می کنیم و با تکمیل کارخانه جدید که سوخت را به صفحه سوخت تبدیل می کند نیازهای داخلی تامین خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با نشست بیداری اسلامی و حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران بیان داشت: این نشست ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود و برگزاری آن نشان دهنده این است که مردم منطقه بیدار شده اند و بر اصول خود اصرار دارند. توصیه ما به همه کشورهای منطقه و خارج از منطقه این است که برای برقراری آرامش باید ریشه تجاوز را خشک کنند و طرح هایی که بخواهد صدای مردم فلسطین بر اساس آن ساکت شود به نتیجه نخواهد رسید و حقوق ملت فلسطین باید کامل احیا شود و در اختیار آنان قرار بگیرد.

توصیه به ترکمنستان



مهمانپرست در رابطه با ساخت جزیره مصنوعی از سوی ترکمنستان در نزدیکی ایران گفت: رژیم حقوقی دریای خزر باید با توافق 5 کشور تدوین شود و یکی از موضوعات آن مسائل زیست محیطی است که باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد و اقداماتی که به محیط زیست لطمه می زند باید مورد توجه کشورهای ساحلی قرار بگیرد و کشورهای ساحلی بدون تصویب رژیم حقوقی خزر اقدامی انجام نخواهند داد که مشکلی برای این منطقه به دنبال داشته باشد.

انتقاد از تقسیم تروریست ها به خوب و بد



رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در رابطه با اتهامات کابل به اسلام آباد در خصوص ترور برهان الدین ربانی گفت: متاسفانه پدیده شوم تروریسم همچنان در منطقه قربانی می گیرد و باید ریشه آن خشک شود. همکاری کشورهای منطقه می تواند کمک کند تا این پدیده شوم در منطقه از بین برود.

وی با بیان اینکه برخورد غرب با تروریسم دوگانه است گفت: تقسیم تروریست ها به خوب و بد باعث شده نه تنها موضوع تروریسم از بین نرود بلکه شاهد گسترش آن نیز هستیم.

حضور نداشتن نصرالله در اجلاس تهران مانع حضور تفکرش نبود



سخنگوی وزارت خارجه در خصوص علت حضور نیافتن سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: اینکه مهمانان در این اجلاس دعوت شده اند و چه کسانی شرکت نکرده اند خیلی مهم نیست آنچه اهمیت دارد حضور یکپارچه نمایندگانی بود که تفکر مقاومت را دنبال می کنند.

وی افزود: آقای نصرالله ملاحظاتی ممکن است برای رفت و آمد داشته باشند اما این مانع از حضور تفکر ایشان و جریاناتی که مقاومت را دنبال می کنند نخواهد بود و جریان مقاومت یکپارچه و مستحکم است.

نشست سه جانبه ایران پاکستان و افغانستان در دستور کار



مهمانپرست در خصوص احتمال تعویق نشست سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان بعد از ترور برهان الدین ربانی گفت: نشست سه جانبه برای بررسی مسائل مشترک میان افغانستان، ایران و پاکستان حتما جزء موضوعاتی است که دنبال خواهد شد و در تماس و رایزنی هستیم تا درباره زمان مناسب برای این اجلاس به توافق برسیم و اصل بر این است که همکاری کشورهای منطقه برای ریشه کن کردن بحران ها صورت بگیرد.

دخالت در امور کشورها در جهت ثبات نیست



سخنگوی وزارت خارجه در خصوص برگزاری نشست های مخالفین دولت سوریه در ترکیه گفت: باید دید این اقدامات چه مقدار به حل مسائل داخلی کشورها کمک می کند اگر همه کشورها تلاش جدی داشته باشند تا در فضای مناسب امکان برقرار کردن گفتگو بین مقامات دولتی و مردم در کشورهای مختلف اعم از اینکه سوریه، بحرین، یمن یا کشور دیگری باشد و به مطالبات مردمی رسیدگی شود این اقدام می تواند مثبت باشد اما هر اقدامی در جهت دخالت در مسائل داخلی اعم از دخالت نیروهای نظامی یا اینکه گروه هایی تحریک شوند که بی ثباتی ایجاد شود در جهت ثبات تلقی نمی شود.

مهمانپرست با بیان اینکه بیداری اسلامی در منطقه بزرگترین تهدید امنیتی برای رژیم صهیونیستی تلقی می شود گفت: رژیم صهیونیستی و حامیانش تلاش بسیاری خواهند داشت تا تنش و درگیری بین کشورهای منطقه سایه امنی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کند و باید مراقب توطئه ها بود و کشورها باید با تدبیر و حکمت مسائل را دنبال کنند.

2امریکایی با وثیقه و مشروط آزادند



وی در خصوص آزادی دو تبعه آمریکایی و وضعیت اتباع ایرانی زندانی در آمریکا از جمله شهرزاد میرقلی خانی تصریح کرد: دو تبعه آمریکایی بعد از درخواست تجدید نظر در احکامشان که این درخواست در حال بررسی است قرار بازداشتشان به وثیقه تبدیل شد و با وثیقه به صورت مشروط آزاد شدند.

سفر خانواده میر قلی خان به امریکا



مهمانپرست خاطر نشان کرد: وضعیت اتباع ایرانی که ناحق و با روش غیر انسانی بازداشت شده اند در دستور کار است از جمله خانم میرقلی خان که معاون کنسولی وزارت خارجه موضوع را پیگیری می کنند و خانواده وی سفری به آمریکا داشته اند بحث از طریق کنسولی دنبال می شود و توصیه ما به غرب و امریکا این است که مسائل انسانی را بیشتر دنبال کنند و به خاطر مسائل سیاسی حقوق بشر را ابزار دست نکنند و دست از خصومت با ملت ما بردارند و اتباع ایرانی را آزاد کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در رابطه با اینکه گفته می شود موضوع مذاکره با طالبان محور برگزاری اجلاس بن است گفت: در ملاقات وزرای خارجه افغانستان و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل وزیر خارجه افغانستان توضیحاتی درباره اجلاس بن 2 به وزیر خارجه ایران ارائه کرد و توضیح داد که نقش اصلی در اجلاس را افغانستان بر عهده خواهد داشت و از موضوعات اصلی نیز جایگاه کشورهای منطقه است و وی درخواست حضور ایران را داشت که مسئله در دست بررسی است.

انتشار اسامی دانشمندان تخلف است



مهمانپرست در خاتمه در پاسخ به سئوال در رابطه با انتشار اسامی دانشمندان هسته ای ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اینکه به چه دلیلی اسامی دانشمندان ایرانی که جزء موارد محرمانه است توسط آژانس منتشر می شود و انتشار آن باعث ترور آنها می شود تخلف آشکاری است که ما نسبت به آن به صورت رسمی اعتراض خود را اعلام کرده ایم و توصیه می کنیم آژانس به خاطر مسائل سیاسی از مسیر اصلی خود دور نشود.

وی در آغاز این نشست خبری روز اول اکتبر روز همبستگی با کودکان فلسطینی که به مناسبت سالگرد شهادت محمد الدوره به این عنوان نامگذاری شده است را گرامی داشت و گفت: مدعیان حقوق بشر همچنان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی سکوت پیشه کرده اند.

مهمانپرست همچنین روز نیروی انتظامی را نیز به نیروهای انتظامی که در حفظ امنیت شهرها و مرزها تلاش بی وقفه ای را دارند، تبریک گفت.

سخنگوی وزارت خارجه دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) را نیز گرامی داشت.