همایش آموزش منطقه ای انتخابات الکترونیکی در اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پور احمدی شامگاه سه شنبه در سومین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی و رایانه ای، آموزش و پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: برای آموزش مردم به منظور حضور در انتخابات الکترونیکی آموزشهای لازم را از طریق رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما به مردم ارائه می دهیم.



وی با اشاره به اینکه منابع انسانی را با برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص توجیه می کنیم، افزود: درصدد برگزاری همایش آموزش منطقه ای انتخابات الکترونیکی در اصفهان هستیم که علاوه بر اصفهان استانهای یزد و چهار محال و بختیاری نیز حضور دارند و در پایان نیز گواهینامه فراگیری آموزش الکترونیک انتخابات به افراد اعطا می شود.

رئیس کمیته آموزش ستاد انتخابات استان اصفهان در ارتباط با اقدامات انجام شده کمیته آموزش ستاد انتخابات استان بیان داشت: اجرای برنامه های آموزشی با موضوع فناوری اطلاعات، برگزاری برنامه های متناسب آموزشی بر اساس شرایط منطقه، ارائه آموزش های عمومی برای برگزاری با شکوه و رساندن اطلاعات بیشتر به مردم از جمله اقداماتی است که کمیته آموزش بر عهده داشته و انجام می دهد.

در ادامه جلسه رئیس کمیته حراست ستاد انتخابات استان با بیان اینکه انعکاس اخبار و اطلاعات وقایع حوزه انتخابیه از وظایف این کمیته است، اظهار داشت: بررسی صلاحیت عوامل اجرایی انتخابات و انتخاب آنها، صدور کارت شناسایی و تردد برای دست اندرکاران برگزاری، حفاظت اسناد و مدارک انتخابات، حفاظت فیزیکی محیط های انتخاباتی اعم از استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها ازجمله وظایف کمیته حراست است.

حسن مرادی افزود: همچنین تهیه طرح های حفاظت فیزیکی و برآوردهای مربوطه، آمادگی برای تعیین صلاحیت مجریان انتخاباتی، برنامه ریزی برای توجیه کارکنان و نیز آمادگی برای صدور کارت شناسایی و تردد عوامل اجرایی ازجمله اقدامات کمیته حراست انتخابات است.