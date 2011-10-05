سخنرانی رئیس جمهور دقایقی دیگر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، صرف نظر از میدان امامزاده عبدالله و خیابانهای اطراف آن نظیر خیابان باباطاهر، امام خمینی (ره) و بلوار کاشانی، مسیرهای عبور کاروان هیئت دولت امروز به قدری شلوغ و پر ازدحام شده که این کاروان با وجود اینکه مدتی قبل از فرودگاه حرکت کرده هنوز به نیمه راه نیز نرسیده است.

مردم در تمام مسیرهای اعلام شده حضور یافته اند و خیل جمعیت مشتاق منتظر دیدار با رئیس جمهور هستند.

در مسیر عبور کاروان هیئت دولت که بیشتر در مناطق مسکونی و تجاری است، جمعیت علاوه بر اینکه در خیابانها حضور یافته اند، پشت بامها و کنار پنجره ها نیز مملو از جمعیت است.

مردم امروز از اقشار و گروههای مختلف از پیر و جوان، خرد و کلان به خیابانها آمده اند تا بار دیگر خصلت مهمان نوازی همدانی ها را به نمایش بگذارند.

گروههای مختلف با در دست داشتن تصاویری از رئیس جمهور خود همچنین پلاکاردهای مختلف ضمن خیر مقدم به محمود احمدی نژاد، درخواستهای خود را نیز در دست نوشته های رنگی مطرح کرده اند.

بازار نامه نیز در این روز گرم است و شاید در طول این مسیر ده ها نامه از سوی مردم به دست شخص رئیس جمهور رسیده باشد.

دست اندرکاران تمام تلاش خود را برای باز کردن راه به کار گرفته ‌اند اما اشتیاق دو طرفه مردم و رئیس جمهور برای ملاقات با یکدیگر، سبب شده به‌رغم تلاش ‌های بسیار، مسیر همچنان مسدود و تردد به کندی انجام شود.