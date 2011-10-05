مهلت 18 روزه خبرنگاران برای شرکت در جشنواره «کتاب و رسانه برتر»

مهدی جعفری دبیر دهمین جشنواره «کتاب و رسانه برتر» در گفتگو با خبرنگار مهر از جدیدترین اخبار و تحولات این رقابت رسانهای اینگونه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ارتقای سطح خبر و اطلاعرسانی در حوزه کتاب رسانههاست و همچنین در نظر داریم اخبار این حوزه را رصد و بررسی کنیم تا در نهایت نمایی از وضعیت رسانهها در حوزه کتاب مشخص شود.
وی ادامه داد: البته این اهداف تنها در سایه مشارکت خبرنگاران در جشنواره محقق میشود و هرقدر استقبال آنها بیشتر باشد هم سطح خبرهای حوزه کتاب و کتابخوانی در رسانهها بالاتر میرود و هم اینکه ما میتوانیم تحلیل درستی از وضعیت موجود داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 60 اثر به دبیرخانه رسیده است، بیان کرد: البته آخرین مهلت دریافت آثار اول آبان ماه است و امیدواریم تا آن تاریخ تعداد بیشتری اثر به دستمان برسد.
جعفری درباره داوریهای این دوره توضیح داد: امسال 7 داور با ترکیبی از صاحبنظران و فعالان رسانهای حوزه کتاب و استادان رشتههای خبر و ارتباطات کار قضاوت آثار را برعهده دارند که از هفته آینده نخستین جلسات خود را با محور بررسی آیین نامه جشنواره برگزار خواهند کرد.
دبیر جشنواره «کتاب و رسانه برتر» اضافه کرد: همه رسانهها اعم از دیجیتال و مکتوب که از وزارت ارشاد مجوز رسمی دریافت کردهاند میتوانند در این رقابت شرکت کنند و آثار لازم است از اول شهریور سال 89 تا پایان شهریور امسال منتشر شده باشد.
وی درباره برداشتن یکی از محدودیتهای دوره قبل توضیح داد: تا دوره قبل این قانون وجود داشت که برگزیده یک دوره در یک رشته نمیتوانست سال بعد در همان رشتهای که برگزیده شده بود، شرکت کند، ولی این محدودیت امسال وجود ندارد؛ بدین معنا که مثلا برگزیده بخش خبر سال گذشته امسال هم میتواند باز در بخش خبر شرکت کند.
این فعال فرهنگی با اشاره به اینکه 29 آبان مصادف با آخرین روز هفته کتاب برگزیدگان جشنواره معرفی خواهند شد، گفت: این جشنواره 6 بخش شامل خبر، گفتگو، یادداشت، گزارش، معرفی کتاب و عکس دارد که شرکتکنندگان محدودیتی برای حضور در همه یک یا چند بخش ندارند و در هر بخش میتوان 3 اثر ارسال کرد.
جعفری در پایان خبر داد: یکی دیگر از تحولات این دوره این است که معرفی آثار برگزیده در هر رشته به رسانهها منحصر به نام افراد نخواهد بود، بلکه آثار برتر را هم در اختیار رسانهها قرار میدهیم.
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