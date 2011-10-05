به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی در حاشیه پنجمین همایش نخبگان در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه فناوریهای هسته ای افزود: راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، تولید آب سنگین در اراک و تولید سوخت در مجتمع اصفهان از جمله این دستاوردها است.

رئیس سازمان انرژی هسته ای تکمیل راکتور تحقیقاتی IR40 و دستیابی به دانش فنی غنی سازی اورانیوم را از دیگر اقدامات این سازمان نام برد و اظهار داشت: دستیابی به این موفقیتها در گروی وجود نیروهای متخصص و همکاری نخبگان با صنعت هسته ای کشور است.



وی از تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای در آینده نزدیک خبرداد و خاطرنشان کرد: علاوه بر این درصدد راه اندازی نیروگاه های هسته ای بومی در کشور هستیم که در این راستا نیاز به همکاریهای بیشتر محققان و نخبگان کشور هستیم.



عباسی با ابراز امیدواری از اینکه با رشد فناوری هسته در کشور زمینه های رفاه مردم فراهم شود یادآور شد: این امر زمانی محقق می شود که بتوانیم با توسعه کاربردهای پرتوها سطح سلامت و رفاه آنها را ارتقا دهیم.



وی با تاکید بر توسعه سایر صنایع مرتبط با فناوری هسته ای اضافه کرد: این امر باعث می شود که محققان و نحبگان با حضور در شرکتهای دانش بنیان به کمک صنعت هستهای کشور بیایند و در این زمینه فعال سازی بخش خصوصی در حوزه هسته ای را در دستور کار داریم.



عباسی با اشاره به تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای یادآور شد: تولید این میزان برق هسته ای همکاری محققان را می طلبد ضمن آنکه اساتید و مراکز تحقیقاتی باید پروژه های دانشجویان را به این سمت سوق دهند.

