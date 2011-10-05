به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی در حاشیه پنجمین همایش نخبگان در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه فناوریهای هسته ای افزود: راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، تولید آب سنگین در اراک و تولید سوخت در مجتمع اصفهان از جمله این دستاوردها است.
رئیس سازمان انرژی هسته ای تکمیل راکتور تحقیقاتی IR40 و دستیابی به دانش فنی غنی سازی اورانیوم را از دیگر اقدامات این سازمان نام برد و اظهار داشت: دستیابی به این موفقیتها در گروی وجود نیروهای متخصص و همکاری نخبگان با صنعت هسته ای کشور است.
وی از تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای در آینده نزدیک خبرداد و خاطرنشان کرد: علاوه بر این درصدد راه اندازی نیروگاه های هسته ای بومی در کشور هستیم که در این راستا نیاز به همکاریهای بیشتر محققان و نخبگان کشور هستیم.
عباسی با ابراز امیدواری از اینکه با رشد فناوری هسته در کشور زمینه های رفاه مردم فراهم شود یادآور شد: این امر زمانی محقق می شود که بتوانیم با توسعه کاربردهای پرتوها سطح سلامت و رفاه آنها را ارتقا دهیم.
وی با تاکید بر توسعه سایر صنایع مرتبط با فناوری هسته ای اضافه کرد: این امر باعث می شود که محققان و نحبگان با حضور در شرکتهای دانش بنیان به کمک صنعت هستهای کشور بیایند و در این زمینه فعال سازی بخش خصوصی در حوزه هسته ای را در دستور کار داریم.
عباسی با اشاره به تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای یادآور شد: تولید این میزان برق هسته ای همکاری محققان را می طلبد ضمن آنکه اساتید و مراکز تحقیقاتی باید پروژه های دانشجویان را به این سمت سوق دهند.
عباسی با اشاره به تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای یادآور شد: تولید این میزان برق هسته ای همکاری محققان را می طلبد ضمن آنکه اساتید و مراکز تحقیقاتی باید پروژه های دانشجویان را به این سمت سوق دهند.
رئیس سازمان انرژی هسته ای با اشاره به زمینه های جذب نخبگان در سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در حال حاضر زمینه های جذب کارآموز در سازمان وجود دارد علاوه بر این دانش آموختگان می توانند دوره سربازی خود را در این حوزه سپر کنند.
عباسی با تاکید بر اینکه همت محققان تحریم ها را به فرصت در این حوزه تبدیل کردیم، اضافه کرد: در حوزه فناوری هسته ای به خودکفایی رسیدیم و در آینده ای نزدیک به صورت یکی از صادرکنندگان عمده تجهیزات در صنعت هسته ای تبدیل خواهیم شد.
عباسی با تاکید بر اینکه همت محققان تحریم ها را به فرصت در این حوزه تبدیل کردیم، اضافه کرد: در حوزه فناوری هسته ای به خودکفایی رسیدیم و در آینده ای نزدیک به صورت یکی از صادرکنندگان عمده تجهیزات در صنعت هسته ای تبدیل خواهیم شد.
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