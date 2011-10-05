به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس که با مشارکت اندیشمندانی از پنج قاره و دانشگاههای ایران، خاورمیانه، شبه قاره، آسیای میانه، قفقاز، خاوردور، سازمانهای آموزشی، علمی و فناوری کشورهای اسلامی و با مشارکت دانشگاهیانی از اروپا، امریکا و استرالیا هر سال در ماه اکتبر در زنجان برگزار میشود به اهمیت سرمایههای فکری درکنار سرمایههای فیزیکی میپردازد.
این کنفرانس تولیدات علمی این منطقه از جهان را در کنار تعامل دانشپیشگان کشورهای مختلف گردآوری میکند که امسال بهترین آنها که طی مراحل داوری از میان 338 مقاله ارسالی انتخاب شدهاند طی دو روز آینده ارائه می شوند.
برگزاری پی در پی کنفرانس در زنجان و حضور روسای دانشگاههای منطقه و نمایندگان سازمانهای بینالملل و تعامل مداوم دبیرخانه کنفرانس، چاپ نخستین کتاب سرمایه فکری در منطقه و پیشتازی ایران در این شاخه از دانش جدید، کشور ما را به عنوان مرکز منطقهای سرمایه فکری مطرح کرده و پذیرش این مرکزیت از سوی دانشگاههای منطقه، محوریت اندیشمندان ایرانی را نتیجه داده است.
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