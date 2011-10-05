به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس که با مشارکت اندیشمندانی از پنج قاره و دانشگاه‏های ایران، خاورمیانه، شبه قاره، آسیای میانه، قفقاز، خاوردور، سازمانهای آموزشی، علمی و فناوری کشورهای اسلامی و با مشارکت دانشگاهیانی از اروپا، امریکا و استرالیا هر سال در ماه اکتبر در زنجان برگزار می‏شود به اهمیت سرمایه‏های فکری درکنار سرمایه‏های فیزیکی می‏پردازد.

این کنفرانس تولیدات علمی این منطقه از جهان را در کنار تعامل دانش‏پیشگان کشورهای مختلف گردآوری می‏کند که امسال بهترین آنها که طی مراحل داوری از میان 338 مقاله ارسالی انتخاب شده‏اند طی دو روز آینده ارائه می شوند.

برگزاری پی در پی کنفرانس در زنجان و حضور روسای دانشگاه‏های منطقه و نمایندگان سازمان‏های بین‏الملل و تعامل مداوم دبیرخانه کنفرانس، چاپ نخستین کتاب سرمایه فکری در منطقه و پیشتازی ایران در این شاخه از دانش جدید، کشور ما را به عنوان مرکز منطقه‏ای سرمایه فکری مطرح کرده و پذیرش این مرکزیت از سوی دانشگاه‏های منطقه، محوریت اندیشمندان ایرانی را نتیجه داده است.