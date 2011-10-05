شناسایی محلهای فروش اموال مسروقه در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاتحی اظهار داشت: با توجه به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز و تاکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر برخورد با فروشندگان اموال مسروقه، دادسرای عمومی و انقلاب اهواز اقدام به شناسایی بازارهای غیرمجاز که در آن اموال مسروقه خرید و فروش می شود، کرده است.

فاتحی گفت: در این راستا 16 منطقه در سطح شهر شناسایی و در کمیسیونهای عملیاتی که با حضور اعضا از جمله مراجع انتظامی و امنیتی برگزار شد، سه بازار از جمله جمعه بازار کوی مهدیس جمع آوری و بسیاری از اموال مسروقه از این بازار کشف و ضبط شد.



سرپرست مجتمع قضایی مبارزه با سرقت شهرستان اهواز هشدار داد: مردم از ورود به این بازارها و خریداری اموال فروشندگان خودداری کنند زیرا هنگام اجرای پاکسازی این اماکن، با خریداران نیز برخورد می شود و همانند فروشندگان تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند و کوچکترین مقاومت آنان، برخورد قاطعانه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را به دنبال دارد.



فاتحی با بیان اینکه جمعه بازارها و شنبه بازارها نیز شامل این طرح می شوند، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد در این بازارها و در پوشش عرضه اموال با قیمت ارزان و حراجی، به فروش اموال سرقتی،عرضه فیلمهای مستهجن و مواد مخدر و حتی فروش سلاح اقدام می کنند.



وی گفت: برخی افراد که بیکاری را بهانه ای برای راه اندازی این بازارها کرده اند، بدانند که دستفروشی جزو مشاغل کاذب است و علاوه بر ناخوشایند کردن چهره شهر، موجب ایجاد جولانگاه و حاشیه امنی برای سارقان شده است.



معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز افزود: باپاکسازی این بازارها عرصه را بر سارقان و خریداران و فروشندگان اموال مسروقه نا امن خواهیم کرد و با سالم سازی شهر، امنیت عمومی افزایش خواهد یافت.



وی تصریح کرد: طرح مذکور شامل بازارها از جمله بازارهای غیرمجاز خودرو که خارج از شهرک نمایشگاهی اقدام به معامله خودرو می کنند نیز می شود.