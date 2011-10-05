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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۶

"آندرس اینیستا" در آستانه بازگشت به بارسلونا

"آندرس اینیستا" در آستانه بازگشت به بارسلونا

هافبک تیم فوتبال بارسلونا پس از پشت سر گذاشتن آسیب دیدگی از ناحیه زانو در آستانه بازگشت به ترکیب این تیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینیستا از تاریخ 13 سپتامبر 2011 (22 شهریور 1390) در دیدار با میلان در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دچار پارگی رباط شد و از آن زمان نتوانسته در ترکیب آبی و اناری پوشان قرار بگیرد.

بارسا در تاریخ 15 اکتبر 2011 (23 مهر 1390) در چارچوب رقابت‌های لالیگا با راسینگ سانتاندر دیدار خواهد کرد و اینیستا قادر خواهد بود این تیم را همراهی کند.

نام اینیستا در فهرست نفرات اعلام شده "ویسنته دل بوسکه"، سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا برای دیدار روز جمعه با جمهوری چک در چارچوب رقابت‌های مقدماتی یورو 2012 دیده نمی شود.

کد مطلب 1424800

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