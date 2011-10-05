جشن ازدواج 300 نو عروس قمی بدون حضور دامادها برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه سهشنبه در سالن اجتماعات سازمان آب وفاضلاب استان قم برگزار شد، به هر یک از نوعروسان یک میلیون و 200 هزار تومان کمک هزینه جهیزیه اهدا شد که تأمین اعتبار آن از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به شهر قم بوده است.
همچنین به نوعروسانی که مهریه آنها 14 سکه بهار آزادی و افرادی که نام آنها معصومه بود نیز مبلغ یکصد هزار تومان اهدا شد.
تمام نوعروسان قبل از دریافت کمک هزینه جهیزیه 10 جلسه کلاس چهار ساعته در زمینه بهداشت فردی و روانی، احکام و مسائل اجتماعی را گذراندهاند.
حسین دهنوی کارشناس مسائل خانواده شبکه سه سیما، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم و حجت الاسلام هاشمی مشاور فرهنگی استاندار قم سخنران این مراسم بودند.
استاندار قم نیز یکی از مدعوین این مراسم بود که بدلیل حضور در همایش استانداران سراسر کشور در تهران در جشن ازدواج حضور نداشت.
قم - خبرگزاری مهر: جشن ازدواج 300 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در قم به علت محدودیت فضای سالن بدون حضور دامادها برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه سهشنبه در سالن اجتماعات سازمان آب وفاضلاب استان قم برگزار شد، به هر یک از نوعروسان یک میلیون و 200 هزار تومان کمک هزینه جهیزیه اهدا شد که تأمین اعتبار آن از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به شهر قم بوده است.
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