ماجرای بخشنامه جاسبی و اعتراض کارکنان دانشگاه/ یا تحصیل کنید یا کار!

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ادامه تحصیل آن دسته از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که مجبورند بر اساس بخشنامه رئیس این دانشگاه مرخصی بدون حقوق بگیرند و یا استعفا کنند تاکید کرد: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به استعفا ندارند و می توانند مرخصی بگیرند.

وی همچنین از اعمال برخی تغییرات در بخشنامه جدید رئیس دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: البته بخشنامه جدید رئیس دانشگاه آزاد مبنی بر شرایط ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد برای پذیرش در دانشگاه در حال بررسی است تا مشخض شود با چه راهکارهایی می توان به کارمندان کمک کرد که با توجه به شرایط کاری بتوانند راحت تر تحصیل کنند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد با اشاره به مرخصی کارکنان دانشگاه آزاد به دریافت مرخصی در روزهایی که کارکنان باید در کلاسهای دانشگاه مورد پذیرش حاضر باشند اشاره ای نکرد و گفت: این مرخصی در حالت کلی تعیین شده که البته تغییرات بعدی اعمال می شود.

زارع درباره بی تکلیفی آن دسته از کارکنان دانشگاه آزاد که بر اساس بخشنامه جدید ظاهراً اجازه رفتن به هیچ دانشگاهی ندارند، تاکید کرد: آن عده از کارکنان دانشگاه آزاد که در دانشگاهی پذیرفته شده اند و مشکل ادامه تحصیل و کار همزمان در واحدهای دانشگاه آزاد را دارند، می توانند مشکل خود را اعلام کنند تا ما بررسی کنیم.

وی که هدف اصلی این بخشنامه را ارتقاء دانشگاه آزاد دانست، ادامه داد: ارتقاء کیفیت و توجه به کارکنان و استادان دانشگاه آزاد یکی از اهداف صدور این بخشنامه است!

دانشگاه آزاد اسلامی طی صدور دو بخشنامه اولتیماتوم خود را نسبت به ادامه تحصیل کارکنان خود اعلام کرده است. یکی از مهمترین بندهای این دو بخشنامه ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق کارکنان به منظور ادامه تحصیل در دانشگاه است.

برخی از بندهای نخستین بخشنامه که در 8 آبان ماه سال 1388 به امضای عبدالله جاسبی - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به کارکنان این دانشگاه صادر شده به این شرح است:

- جهت جلوگیری از اخلال در خدمات رسانی دانشگاه همانند سازمانهای دولتی و قانون هماهنگ پرداخت، از تاریخ صدور این بخشنامه، تحصیل کارکنان همزمان با اشتغال در دانشگاه ممنوع بوده و در صورتیکه هر یک از کارکنان قصد ادامه تحصیل داشته باشند، باید از خدمت در دانشگاه استعفا کرده و یا مرخصی بدون حقوق اخذ کنند.

- ضمناً در صورت موافقت واحد با مرخصی بدون حقوق ایشان، توصیه می شود فقط در رشته های مورد نیاز واحد ادامه تحصیل دهند در غیر اینصورت مدارک تحصیلی ارائه شده علاوه بر اینکه در ارتقا موثر نیست در سوابق کاری و پرونده کار گزینی نیز لحاظ نخواهد شد.

- در ازای نیروهایی که مرخصی بدون حقوق جهت ادامه تحصیل اخذ کرده اند هیچگونه مجوزی جهت بکارگیری نیروی انسانی جایگزین صادر نخواهد شد.

- کارکنانی که قبل از این تاریخ در دانشگاهها پذیرفته شده و مشغول به تحصیل هستند منحصرا درچارچوب بخشنامه مورخ مجاز به ادامه تحصیل هستند و باید حداکثر 10 واحد درسی در مقطع کارشناسی و حداکثر 6 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد را اخذ کنند.

چنین به نظر می رسد در دومین بخشنامه ای که در 26 مردادماه سال جاری صادر شد، کارکنان این دانشگاه در صورت عدم دریافت مرخصی بدون حقوق و یا ارائه استعفای خود، حق تحصیل در هیچکدام از دانشگاههای کشور را ندارند.

برخی از بندهای دومین بخشنامه که به امضای حسن امیری - معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد رسیده به این شرح است:

- بخشنامه صادر شده منحصر به تحصیل کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی نبوده و بلکه تحصیل در هر یک از دانشگاهها اعم از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاهها ممنوع بوده و در صورت درخواست هر یک از کارکنان باید استعفا کرده و یا تا پایان تحصیلی مرخصی بدون حقوق اخذ کنند.

- هیچگونه مجوز خاصی در این خصوص صادر نخواهد شد و لذا از ارسال هرگونه درخواست در این زمینه اکیداً خودداری شود.

- کلیه افرادی که پس از تاریخ 26 مردادماه 1390 در هر یک از دانشگاهها پذیرفته شوند و یا ثبت نام کنند مشمول این بخشنامه خواهند بود.

- تمام افرادی که پس از این تاریخ در هر یک از دانشگاهها پذیرفته شده و یا ثبت نام کنند مشمول این بخشنامه می شوند.

یکی از کارکنان دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخی همکارانش در واحدهای مختلف این دانشگاه پذیرفته شده اند اما میان درس و کار، کار را انتخاب کرده اند، تاکید کرد: متاسفانه با صدور بخشنامه دوم مجبور شدم کارم را برگزینم چون با دریافت مرخصی بدون حقوق و در روزهای غیبتم هیچ ضمانت کاری برای ادامه کارم بعد از اتمام دوران درس وجود ندارد.

وی گفت: من مجبور شدم کار را انتخاب کنم زیرا برای ادامه زندگی و تامین هزینه های معیشتی به پول احتیاج دارم.

کارمند دیگر این دانشگاه که در یکی دیگر از دانشگاههای کشور پذیرفته شده است به خبرنگار مهر، گفت: کارکنان دانشگاه آزاد با دیدن بخشنامه دوم به شدت ناراحت شدند و در تعجبند که چرا رئیس یک دانشگاه بزرگ باید کارمندانش را از تحصیل محروم کند.

این کارمند دانشگاه آزاد یک پیشنهاد هم در جهت صدور این بخشنامه داد و افزود: چرا رئیس دانشگاه آزاد به جای صدور چنین بخشنامه ای که مانع از ادامه تحصیل ما می شود یک تسهیلات ویژه برای ادامه تحصیل کارمندان خود در ساعات بعد از کار تعریف نمی کند تا ما بعد از ساعت کار بتوانیم در رشته هایی که قبول شدیم شرکت کنیم.

وی اضافه کرد: حتی من هم که در دانشگاه دیگری به جز آزاد پذیرفته شدم حق ادامه تحصیل ندارم و باید قید درس را بزنم.

یکی دیگر از کارمندان دانشگاه آزاد در گفتگوی خود با مهر گفت: هیچ ضمانتی در قبال مرخصی بدون حقوق کارکنان وجود ندارد، اگر من مرخصی بدون حقوق گرفتم با توجه به اینکه کارمند قراردادی این دانشگاه هستم چه تضمینی به من می دهند که باز به محل کارم برگردم؟

به گفته کریم زارع، بخشنامه جدید ادامه تحصیل کارمندان دانشگاه آزاد در دست بررسی است. باید منتظر بود تا دید آیا کارکنان دانشگاه آزاد باز هم محکوم به انتخاب میان درس و کار هستند یا نه.